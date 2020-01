Caos a Uomini e Donne, Armando nei guai, Gemma Galgani rifatta? Tina porta le prove in studio

Gemma rifatta? Segnalazione su Armando

Giovedì pomeriggio sono state realizzate le registrazioni delle nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Si è partiti come sempre con Gemma Galgani che dopo lo scorso appuntamento ha avuto uno sfogo per via di Marcello. A quel punto Tina Cipollari non ha perso tempo ad attaccarla dicendole che cerca sempre cavalieri più giovane di lei.

Inoltre la vamp bionda l’ha accusata di esser cambiata fisicamente in questi dieci anni. In pratica, secondo l’opinionista la dama torinese sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica facendosi fare delle punturine alle labbra. Ovviamente la diretta interessata ha negato tutto, ma l’ex di Kikò Nalli ha portato in studio una clip con tutte le immagini della sua nemica al parterre senior.

Filmato che la fa emozionare tantissimo e poi accoglie un altro corteggiatore. Nel frattempo Anna e Mattia continuano a conoscersi e addirittura si sono baciati. Ma lui, però, ha sentito anche Valentina che ha interrotto la frequentazione dopo aver saputo del contatto fisico.

Spoiler Trono over: Barbara frequenta Marcello

Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, Barbara De Santi sta frequentando Marcello nonostante la differenza d’età. Ma in studio si è scatenata una polemica quando la donna ha parlato di un’auto costosa. A quel punto Gianni Sperti l’ha accusata di essere alla ricerca solo di persone con i soldi.

Nella discussione è intervenuto pure Armando, quindi Veronica ne ha approfittato per rendere nota una nuova segnalazione sul cavaliere di Uomini e Donne. In pratica il napoletano si sarebbe frequentato con una 20enne fino a due giorni prima. Poi Veronica e Roberta sono uscite dallo studio per avere un confronto.

Uomini e Donne: le altre storie del parterre senior

Le altre anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne ci dicono che Samuel è uscito sia con Aurora che con Alessia. Con entrambe si trova bene e addirittura le ha baciate. Affermazioni che hanno scatenato dei malumori in studio tanto che il cavaliere è stato attaccato.

Erik, invece, ha visto Valentina M. ma non è scattato nulla tanto che hanno deciso di chiudere. Mentre Valentina A. ha puntato il dito contro Erik dicendo che esce con delle dame solo per rimanere più a lungo nel parterre senior. Infine Diana e Luca hanno avuto una forte litigata a causa di Roberta.