Oroscopo Branko di oggi 17 gennaio 2020: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 17 gennaio annuncia novità davvero succose per ogni segno zodiacale. Siete curiosi di conoscere la vostra situazione astrologica di questo nuovo giorno? Ecco le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 17 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Le stelle dicono che indietro non si torna che per ripartire bisogna prima chiudere. Questo vale soprattutto nei rapporti professionali o privati. Date priorità alla serenità familiare e in amore. Visita a sorpresa.

Toro – In questa giornata siete combattivi e un po’ imprudenti, anche la vostra salute è importante. La Luna penalizza gli eccessi alimentari, mentre Mercurio fa soffrire la vostra delicata gola. Alcuni rapporti amorosi sono freddi, anche se all’inizio sembravano calorosi. Venere vi dice che quello non era amore. Gennaio si conclude con un successo personale.

Gemelli – Vi piace tanto vivere sopra le righe ma vi procura tanto stress e non vi aiuta a ottenere i risultati sperati. In questa giornata non c’è motivo di agitarsi, poiché Luna ultimo quarto in Bilancia favorisce le questioni familiari, abitative. Manca un po’ d’amore in un fine settimana vivace per incontri e vita sociale.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Luna ultimo quarto in Bilancia chiude circa 6-7 mesi di corse sulle montagne russe. Ciò significa che le avventure nel campo professionale non sono ancora finite ma Mercurio apre situazioni più ragionevoli. Giove è pesante e fa soffrire il vostro fegato. Nettuno salva l’amore.

Leone – Con Luna ultimo quarto in Bilancia riuscite a sistemare le questioni burocratiche e finanziarie. Giove protegge il vostro salvadanaio e impedisce Mercurio d’intromettersi con bugie e doppie giochi. L’oroscopo di Branko vi consiglia di non trascurate la vostra famiglia e il vostro amore.

Vergine – Giove e Urano vi assistono in colloqui importanti e vi suggeriscono idee originali e vincenti. Il vostro punto debole è la stanchezza fisica, provocato dal troppo lavoro e dal ritmo frenetico in casa. Nel matrimonio ci vuole tanta pazienza, anche se i coniugi battono strade diverse. Si tratta solo di un momento passeggero.

Previsioni di venerdì 17 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata Venere non è amorosa perché è più concentrata nel campo lavorativo e professionale. Per fortuna c’è Marte che vi lancia una freccia passionale dal Sagittario. L’oroscopo di Branko vi consiglia di non investire in nuove storie se nascono sotto ultimo quarto: sono poco romantiche. Salute da tenere sotto controllo.

Scorpione – In questa giornata dovete stare attenti alle persone che girano nell’ambiente professionale: sono invidiose di voi. Sono previste grosse spese, pagamenti di qualche vecchia fattura dimenticata. Dopo avervi stressato per tutto il giorno, Luna arriva stasera da voi e cambia tutto.

Sagittario – Anche in questa giornata le stelle sono positive e vi consentono di ottenere un successo in campo finanziario. Mercurio acquariano favorisce le persone che si occupano di spettacolo, invece, Marte i chirurghi e gli sportivi. Giove è ottimo per i banchieri. In amore siete passionali, desiderabili ma troppo sicuri.

L’oroscopo di Branko del 17 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Luna ultimo quarto in Bilancia è un segno importante per il vostro successo nel lavoro, professione, affari. Questa Luna è un osso duro ed è quadrata a Sole nel vostro segno, Plutone, Giove e Saturno. La giornata di venerdì si conclude con un amore e un incontro speciale. Giove prova simpatia per voi, siete davvero fortunati.

Acquario – Giornata positiva per il campo professionale, affari, viaggi, ed è perfetta per gli incontri e le decisioni in casa. In serata, la Luna transita in Scorpione e vi porta nervosismo. Avete bisogno di stabilità ma da lunedì sarete più forti. L’amore va separato da ciò che succede fuori.

Pesci – Se volete affrontare il mondo dovete prima smaltire lo stress che avete accumulato negli ultimi 7-8 mesi. In serata, la Luna transita in Scorpione e porta rinnovamento. Nettuno suona l’inno alla gioia, il vostro desiderio di sole si fa così intenso in questo inizio 2020. Venere dice ‘Amore, restiamo uniti’.