Strage di Erba: Rosa Bazzi torna a far parlare di se e del suo nuovo amore

Strage di Erba – Nessuno ha dimenticato quanto accaduto ad opera di Rosa Bazzi. La donna fu condannata al carcere a vita insieme al marito, Olindo Romano. I coniugi furono riconosciuti colpevoli dell’eccidio avvenuto nella corte di Via Diaz l’11 dicembre 2006.

Durante l’eccidio consumato a sprangate, furono barbaramente uccisi Raffaella Castagna, suo figlio Youssef di due anni, sua madre Paola Galli e la signora che abitava al piano superiore, Valeria Cherubini. La strage di Erba fu una storia molto seguita dall’opinione pubblica.

Rosa Bazzi ora torna a far parlare di se, ma per altre storie meno violente. La donna avrebbe smentito quanto raccontato dal settimanale Giallo. Il settimanale avrebbe diffuso la notizia per cui lei si sarebbe innamorata di un detenuto ergastolano.

L’uomo che beneficiava di un permesso è stato poi investito e ucciso da un’auto lo scorso dicembre. Questo è quanto riportato dal il settimanale Oggi. La trasmissione le Iene si sta occupando della strage di Erba, dando seguito alle scoperte fatte negli anni dalla rivista Oggi. Secondo i nuovi elementi, questi sembrano scagionare i coniugi Romano. Riguardo invece per la storia d’amore di Rosa bazi c’è chi teme si tratti solo di una manovra diversiva…

Rosa Bazzi parla della sua relazione in carcere

Riguardo questo si legge su Oggi: “La donna, all’ergastolo con marito Olindo Romano per la strage di Erba, rivela in esclusiva al settimanale Oggi la verità sul suo nuovo (presunto) amore dietro le sbarre. E gli avvocati sospettano che dietro ci sia una strategia sospetta“.

Questa ipotesi viene avvalorata dal giornale che riguardo il suo presunto innamoramento afferma sia stata tutta un’invenzione e tal fine scrive: “E lo fa con parole che lasciano anche aperto il sospetto che se ne sia parlato per sviare l’attenzione da fatti ben più importanti che riguardano la possibile revisione del processo”.

E’ stata rilasciata una dichiarazione dai legali di Rosa Bazzi condannata all’ergastolo per la strage di Erba in esclusiva per Oggi: “una stupidata. io vorrei sapere chi mette in giro queste bugie che servono solo a far male alle persone. Il lavoro che facevo l’ho scelto perché me lo ha proposto il carcere, non certo per amore”.