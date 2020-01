‘Mi stanno drogando di…’: Alberto Matano lo svela a Lorella Cuccarini, la confessione a La vita in diretta

Alberto Matano e la battuta sulla sua influenza

Ad inizio settimana Alberto Matano ha confessato a La vita in diretta di stare poco bene per via dell’influenza. Una condizione che lo ha segnato molto in questi giorni e che ha scatenato una serie di curiosità da parte del pubblico. Infatti, l’ex volto del Tg1 ha tenuto quotidianamente informato il pubblico del suo stato di salute.

Addirittura il giornalista aveva fatto un appello alle signore chiedendo loro qualche rimedio per fargli passare in fredda il raffreddore. Ma nella puntata di giovedì l’uomo è tornato sull’argomento, ironizzando con la sua collega Lorella Cuccarini. Riferendosi alle donne presenti in studio ha detto che da due giorni si sta drogando di caramelle al miele.

Il siparietto tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La vita in diretta

Il nuovo appuntamento de La vita in diretta è iniziato all’insegna dell’allegria. Infatti Alberto Matano, prima di passare alla cronaca, ha scherzato sul fatto che le signore presenti nel pubblico da giorni continuano a dargli delle caramelle.

A quel punto è intervenuta Lorella Cuccarini, che di recente ha visto un piccolo incidente della figlia, ha detto al collega che lo vede bene rispetto agli altri giorni. Infatti l’ex giornalista del Tg1 ha asserito le parole della soubrette, dicendo che ha fatto dei passi da gigante rispetto inizio settimana.

Ascolti in lieve aumento per La vita in diretta

Il divertente siparietto tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini si è chiuso con i ringraziamenti. Nel frattempo i dati Auditel de La vita in diretta sono più positivi rispetto a qualche settimana fa. Non superano quelli di Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque, tuttavia sono migliorati di molto.

E pensare che l’ex conduttrice dello storico rotocalco di Rai Uno, Francesca Fialdini, ha detto che ormai è un format molto vecchio e che gli autori dovrebbero modificarlo. Forse per questo motivo ha deciso di cambiare trasmissione, oppure sono stati i vertici di Viale Mazzini ad allontanarla insieme a Tiberio Timperi?