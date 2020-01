Scandalo a Uomini e Donne, Armando smaschera Veronica: ‘dillo chi ti mantiene da 5 anni…’

Nell’ultima registrazione di uomini e donne è accaduto davvero di tutto. Per Gemma Galgani è arrivato un nuovo cavaliere e la dama pare sia disposto a conoscerlo. Tina ancora una volta l’ha insultata, dicendole che se le sue conoscenze non vanno a buon fine la colpa è solamente sua.

Secondo l’opinionista del dating show, Gemma è alla ricerca di uomo giovane e vista la sua età di certo nessuno verrà mai a corteggiarla. Inoltre, gli spoiler confermano anche un lungo battibecco tra Armando e Veronica. Incarnato, però, rivelerà un dettaglio sulla ex che lascerà il parterre davvero senza parole.

Armando smaschera la Ursida

Armando non è di certo uno che le manda a dire e quando viene stuzzicato esplode proprio come un vesuvio. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano un vero e proprio colpo di scena tra lui e Veronica. La coppia si era detta addio già nelle settimane precedenti ma qualcosa pare non sia stato ancora risolto.

Incarnato inizierà la discussione intromettendosi nella conoscenza tra Barbara De Santi e Marcello esprimendo la sua opinione, ovvero che la dama non è interessata al corteggiatore e che a lei piacciono uomini giovani.

A questo punto prenderà la parola la Ursida ma il napoletano cercherà subito di zittirla accusandola di essere mantenuta da un uomo da più di 5 anni. Per ora, non si è capito ancora a chi o a cosa si riferisce Armando ma di sicuro sia Gianni Sperti che Maria De Filippi indagheranno sul caso.

Incarnato frequenta una ventenne fuori dagli studi di Uomini e Donne

Le anticipazioni riportate dal Vicolodellenews, confermano un altro colpo di scena a Uomini e Donne. Sì, perchè dopo le pesanti accuse di Armando, Veronica decide di mostrare alla redazione una segnalazione che le è arrivata in privato sempre su Incarnato.

La Ursida fornisce ai collaboratori di Maria degli screenshot dove si evince che Incarnato ha frequentato una ventenne e che entrambi si sono visti per ben 5 volte e l’ultima è stata proprio pochi giorni fa. Lui chiede di sapere il nome della ragazza ma i collaboratori della De Filippi per ora mantengono il riservo , non avendo almeno per ora prove concrete.