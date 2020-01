Gravissimo lutto per Barbara Palombelli, lo straziante addio sui social: ‘Scomparso stanotte, all’improvviso…’ [FOTO]

Barbara Palombelli sconvolta per la morte del Dottor Pietro Migliaccio

Nelle ultime ore Barbara Palombelli ha espresso tutto il suo dolore per una perdita improvvisa. La conduttrice di Forum e dello Sportello, attraverso i suoi canali social, ha scritto un messaggio commovente riguardante un collega e compagno di viaggio che è venuto a mancare di recente. Una morte improvvisa e prematura che ha letteralmente sconvolto la moglie dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli.

Il messaggio di cordoglio di Barbara Palombelli

Un paio di notti fa, a causa di un improvviso malore, è venuto a mancare il Dottor Pietro Migliaccio, il noto nutrizionista della televisione. Il medico era molto conosciuto anche dai telespettatori per le sue numerose apparizioni sul piccolo schermo e i suoi preziosi consigli per mantenersi sani e in forma.

Dopo essere venuti a conoscenza della sua morte, tantissimi personaggi dello spettacolo e non lo hanno voluto omaggiare. Tra questi anche Barbara Palombelli, volto di Forum. La giornalista romana, rimasta sconvolta, ha espresso il suo dolore attraverso i social della dipartita.

Per lei Migliaccio oltre ad un collega era anche un grande amico che l’ha accompagnata negli anni della sua carriera. Nella sua pagina Facebook, la donna ha scritto che la scomparsa del Professore le ha lasciato un vuoto immenso, tanti anni vissuti insieme non solo per il lavoro ma anche per l’affetto e l’amicizia decennale. (Continua dopo la foto)

Chi era il Dottor Pietro Migliaccio?

Il Dottor Pietro Migliaccio per diverso tempo è stato Docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia e Presidente della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione. Per decenni è stato anche insegnante presso l’Università La Sapienza della Capitale, ed è stato autore di numerose pubblicazioni per quanto riguarda la nutrizione e il biochimico.

I telespettatori lo ricorderanno senza ombra di dubbio per la sua rubrica sulla nutrizione a I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai Due condotto da Giancarlo Magalli. Ecco una foto del compianto nutrizionista: