U&D Anticipazioni trono over: Barbara fa una gaffe, Veronica si vendica di Armando

Ieri, giovedì 16 gennaio, è stata effettuata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne e le anticipazioni sono molto succose. Come di consueto, si è partiti da Gemma Galgani e dal suo spasmodico desiderio di incontrare un uomo che la ami. In seguito è stato il turno di Barbara, la quale si è resa protagonista di una gaffe con Marcello.

Dopo poco si è trattata la spinosa vicenda inerente Armando e la sua ex Veronica ne ha approfittato per fare una segnalazione molto grave sul suo conto. Successivamente, è uscita fuori dallo studio con Roberta e le due si sono fatte delle confessioni molto importanti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara e la gaffe con Marcello

Molto interessanti sono anche le anticipazioni del trono over. Stando a quanto emerso dall’ultima registrazione, raccontata da Il Vicolo della News, pare che tra gli argomenti più discussi ci sia stato l’incontro tra Barbara e Marcello e la segnalazione contro Armando. Per quanto riguarda il primo argomento, vediamo che la De Santi è uscita con il nuovo cavaliere e, nonostante i molti anni di differenza che si passano, pare si sia trovata molto bene.

La donna, però, si è lasciata scappare una piccola gaffe che Gianni ha subito notato. Barbara, infatti, si è mostrata molto affascinata dalla Porche con cui il cavaliere è andato a prenderla. Tutti in studio hanno, quindi, ritenuto che la donna badasse molto di più all’apparenza che alla sostanza.

Trono over: le accuse su Armando

Sulla vicenda è intervenuto anche Armando, il quale ha accusato la dama di privilegiare conoscenze con persone che non gradisce invece di quelle che realmente le piacciono. Da quel momento è incominciato un battibecco terminato con una segnalazione molto pesante sul napoletano. Quest’ultimo ha accusato Veronica di essere una mantenuta e la donna, per vendicarsi, ha portato delle immagini di alcune conversazioni avvenute tra Incarnato e una ventenne.

Le anticipazioni del trono over rivelano che Armando ha negato tutto ma la conversazione ha preso una brutta piega. La Ursida, infatti, ha chiesto alla Di Padua di uscire fuori per poter capire cosa le avesse detto Armando quando nella scorsa puntata uscirono dallo studio.

Incarnato ha interrotto il loro dibattito dicendo di aver semplicemente detto che Veronica si è vestita in modo troppo provocante al loro primo appuntamento. Non credendo a tale versione, però, le due sono uscite ugualmente fuori, ma ciò che si sono dette non è trapelato.