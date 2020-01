Avete mai visto la figlia di Anna Falchi? Ecco Alyssa, è più bella della madre [FOTO]

Anna Falchi e la sua tormentata vita sentimentale

Per anni è stata il sogno erotico di molti italiani. Stiamo parlando di Anna Falchi, l’attrice italo-norvegese che da tempo si è allontanata dal piccolo schermo. Tuttavia, di recente è stata ospite a La vita in diretta di Cuccarini e Matano dando modo al pubblico di far conoscere un altro suo lato.

Infatti la soubrette ha dimostrato di essere preparata in certe argomentazioni come la politica e la cronaca. Anni fa la donna era stata al centro dell’attenzione mediatica per via dei suoi numerosi amori con personaggi dello spettacolo e dello sport.

Basti pensare alle storie con l’ex pilota Max Biaggi e quella con lo showman siciliano Rosario Fiorello. Poi arrivò il matrimonio con Stefano Ricucci, finito dopo poco tempo per via delle faccende giudiziare dell’imprenditore.

Anna Falchi e la figlioletta Alyssa

Dopo la fine del matrimonio con Stefano Ricucci, Anna Falchi ha conosciuto l’ex compagno Danny Montesi. Dalla loro storia d’amore è venuta al mondo dieci anni fa la sua amata figlia, Alyssa. Nonostante la separazione, l’attrice e l’uomo sono rimasti in ottimi rapporti sopratutto per il bene della piccola.

Quest’ultima, stando alle foto che la madre condivide sui social, è molto bella. Addirittura alcuni follower hanno detto che super di gran lunga il fascino della Falchi. In una recente ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, l’italo-norvegese ha parlato del suo grande amore per Alyssa. In quell’occasione, però,ha speso due parole anche per la relazione naufragata con Montesi. (Continua dopo la foto)

La nuova vita dell’attrice italo-norvegese

Intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, Anna Falchi ha detto che quando è nata Alyssa la sua storia con Danny Montesi era già terminata. Entrambi hanno cercato di salvare il rapporto, ma purtroppo non ci sono riusciti.

La bambina, che ormai ha dieci anni, vive insieme alla madre e alla nonna. In un’intervista realizzata tempo fa per il magazine Chi, l’attrice disse che non vorrebbe Alyssa far parte nel mondo dello spettacolo, tuttavia non ha intenzione di tapparle le ali.