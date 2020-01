‘Sei stato davvero una me*da, vergognati…’: Paolo Bonolis messo alla gogna ad Avanti un altro! [FOTO]

Polemiche ad Avanti un altro!

Non si placano le polemiche intorno ad Avanti un altro!, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornato in onda nel preserale di Canale 5. Il popolo del web non perdona l’iniziativa da parte del conduttore romano nell’affidare il gioco finale, quello in cui si vincono molti soldi, al collega e amico storico Luca Laurenti.

Il fattaccio è accaduto la scorsa settimana e, nonostante per molti è ormai un ricordo lontano, certi internauti hanno ancora il dente avvelenato.Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Lo sfogo di un utente contro Paolo Bonolis

Il tutto è accaduto qualche giorno fa quando ad Avanti un altro! una giovane concorrente ha raggiunto un primato, ovvero arrivata al gioco finale con 0 euro. Essendo rimasta per l’intera puntata a tu per tu con Paolo Bonolis, quest’ultimo ha avuto la brillante idea di far fare le domande a Luca Laurenti. Morale della favola?

Il Maestro impacciato dalla nascita, ha confuso la ragazza perdendo anche del tempo prezioso e soprattutto denaro. Alla fine la concorrente se ne è andata a casa con un pugno di mosche in mano. Sul web si è scatenata una vera e propria rivolta, infatti gli utenti si sono scatenati contro i due conduttori del game show, ma in particolare verso i notai e giudici che sono rimasti in silenzio.

Nelle pagine social di Luca, Paolo e dello stesso quiz di Canale 5, sono piovute delle critiche al vetriolo. Ad esempio nell’account IG di Bonolis un utente gli ha dato della me*da per il suo comportamento scorretto consigliandogli di sborsare lui i 30 mila euro fatti perdere alla giovane. (Continua dopo la foto)

La simpatia di Alessandra da Chieti conquista la puntata di Avanti un altro!

Grazie alla sua simpatia, Alessandra Fusella è riuscita a conquistare sin dalle prime battute il pubblico presente in studio e il conduttore Paolo Bonolis. La signora è originaria di Chieti, nella puntata andata in onda ieri sera, giovedì 16 gennaio 2020, animando da protagonista l’appuntamento di Avanti un altro!, il quiz tv in onda da poco più di una settimana nel preserale della rete ammiraglia Mediaset.