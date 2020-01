Lorenzo Riccardi e Carlo Pietropoli: ecco cosa è successo dopo la puntata di Uomini e Donne

Continua lo scontro tra Lorenzo Riccardi e Carlo Pietropoli. L’attuale tronista di Uomini e Donne e il nuovo opinionista se ne sono dette di tutti i colori nel corso dell’ultima puntata del trono classico. Dato che lo screzio ha preso una piega davvero molto pesante, gli autori del settimanale del talk show hanno voluto intervistarli per conoscere le loro opinioni in merito a quanto accaduto.

Entrambi sono rimasti fermi sulle loro opinioni, anche se Lorenzo ha detto di non avere nulla di personale contro il tronista. Quest’ultimo, invece, ha ribadito di non aver gradito affatto l’intervento a gamba tesa del fidanzato di Claudia Dionigi.

Lo scontro tra Carlo e Lorenzo

Tra gli argomenti più entusiasmanti della messa in onda di ieri del trono classico c’è stato lo scontro tra Lorenzo Riccardi e Carlo Pietropoli. I due hanno dato luogo quasi ad una rissa nel momento in cui l’opinionista ha criticato l’atteggiamento del tornista verso la corteggiatrice Chiara. Il compagno di Claudia ha, infatti, accusato il ragazzo di essere arrogante e maleducato, nonché un “babbasone”.

Carlo ha perso le staffe e si è alzato in piedi cercando quasi lo scontro fisico con il suo interlocutore. Riccardi, ovviamente, non è sembrato affatto intimidito dal suo comportamento ed ha continuato ad accusarlo. Ad ogni modo, dopo la puntata, i due ragazzi hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Mgazine dove hanno continuato ad accusarsi.

I commenti a caldo di Riccardi e Pietropoli

Carlo Pietropoli ha detto che Lorenzo Riccardi ha sbagliato nei modi. Se avesse cercato un confronto costruttivo, i due si sarebbero sicuramente parlati in modo calmo e tranquillo. Purtroppo, però, secondo il tronista, l’opinionista è solo alla ricerca degli applausi, mentre lui bada molto di più a stare in pace con se stesso. In ogni caso, Carlo ha ammesso di aver esagerato con alcune sue corteggiatrici.

Lorenzo, invece, ha detto di non avere nulla di personale contro Pietropoli, anzi, si augura che riesca a fare un percorso bello e positivo. Tuttavia, crede che gli risulterà abbastanza difficile considerando il suo carattre e il suo modo di fare con le ragazze che lo corteggiano.