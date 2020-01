Paolo Bonolis messo in imbarazzo dalla cognata, la zip si apre sul seno: ‘Stanno per esplodere…’ [FOTO]

Claudia Ruggeri è Miss Claudia ad Avanti un altro!

Dallo scorso 6 gennaio nel preserale di Canale 5 è tornato alla grande Avanti un altro!, il game show più irriverente della televisione italiana. Una delle protagoniste è senza ombra di dubbio Claudia Ruggeri, in arte Miss Claudia che è a capo per il terzo anno consecutivo del salottino del mini-mondo.

Nonostante l’impegno in televisione, la cognata di Paolo Bonolis non ha certo abbandonato il suo profilo Instagram seguito da oltre 600 mila follower. La modella, che a quanto pare è dimagrita di qualche chilo, appare sempre in splendida forma sul social e non perde tempo ha postare delle foto davvero provocanti e bollenti.

La cognata di Bonolis infiamma il web

Attraverso il suo account IG, Claudia Ruggeri tiene aggiornati i suoi tantissimi seguaci sulle puntate di Avanti un altro!. Nelle ultime ore Miss Claudia ha praticamente fatto il botto di likes grazie ad uno scatto che la vede protagonista con la sua collega di lavoro Laura Cremaschi, ex Bonas del game show di Canale 5 che adesso fa parte del mini-mondo. Le due donne sono praticamente svestite.

In pratica la bionda indossa un bikini rosso striminzito che mette in risalto tutte le sue forme. Mentre la cognata di Paolo Bonolis nella parte superiore ha un reggiseno che non riesce a contenere il suo décolleté esplosivo. La razione dei follower è stata immediata, infatti in pochissimo tempo il posto ha ricevuto migliaia di likes per non parlare dei commenti. (Continua dopo il post)

Le polemiche intorno a Claudia Ruggeri, cognata di Paolo Bonolis

Tempo fa Claudia Ruggeri era finita al centro delle polemiche. Il motivo? Molti cosiddetti leoni da tastiera sui vari social l’hanno accusata di essere raccomandata e per questa ragione da anni lavora ad Avanti un altro!, il quiz tv del preserale di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che Miss Claudia è la cognata di Paolo Bonolis.

In pratica è la moglie del fratello di Sonia Bruganelli, consorte del conduttore romano. Accuse che la diretta interessata ha sempre rigettato affermando che è sul piccolo schermo per il suo talento e per la gavetta che ha fatto.