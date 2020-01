Il Paradiso delle signore, intervista a Marcello: il suo più grande sogno e i progetti

Sul sito TvSoap è trapelata un’interessante intervista fatta all’attore che interpreta Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle signore. Pietro Masotti è stato molto disponibile e tranquillo nel raccontare alcune curiosità sulla sua vita e sulle sue aspettative future.

Ricordiamo che il suo personaggio è nuovo all’interno della soap e, sin dal primo momento, ha destato parecchio sgomento per il suo carattere e il suo modo di fare. Andiamo, quindi, a vedere quanto l’attore si rispecchi nel ruolo che interpreta.

Il confronto tra Marcello de Il Paradiso delle signore e Pietro

Marcello de Il Paradiso delle signore è un ragazzo molto giovane e molto ambizioso all’interno della fiction. Il suo vissuto è molto particolare dato che viene dalle campagne e si è trasferito a Milano per inseguire i suoi sogni. Dopo pochissimo dal suo ingresso in scena, il ragazzo si invaghisce di Roberta, attualmente fidanzata con Federico. Nel giro di poco tempo riesce a sedurla facendola cedere alla tentazione.

Nella vita di tutti i giorni, però, Pietro Masotti non è affatto così. Il protagonista dell’intervista ha chiarito di non aver mai avuto bisogno di sedurre in modo così sfacciato una donna. Inoltre, si è dipinto come un ragazzo insicuro, alla continua ricerca del consenso generale. Nonostante questo, però, è narcisista e ambizioso.

Il suo più grande sogno e la vita sentimentale

Il suo sogno più grande è quello di arrivare a prendere parte a progetti internazionali. Le sue soap preferite sono, soprattutto, quelle americane, per questo si augura che questa opportunità nella serie italiana gli dia modo di farsi conoscere e decollare in questo settore. Marcello del Paradiso delle signore è un ragazzo complicato e misterioso, ma nella vita reale Pietro si è dipinto come una persona semplice.

Durante il suo tempo libero, infatti, ama stare con la sua fidanzata, andare a teatro, al cinema, ma anche rilassarsi sul divano a guardare le partite. Il ragazzo, inoltre, è stato molto sincero nel dire che nel lavoro che svolge, l’aspetto fisico è una componente importantissima. Scuramente è una carta in più che vale la pena giocarsi. Come già anticipato, nella vita reale è felicemente fidanzato. Per tale ragione, tutte le sue fan dovranno mettersi l’anima in pace.