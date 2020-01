Il Segreto anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Prudencio scopre un retroscena su Lola

Le anticipazioni de Il Segreto della settimana che va dal 19 al 24 gennaio rivelano che Prudencio incomincerà ad indagare molto a fondo su Lola. A tale scopo deciderà di incontrare Ana, la sorella della sua compagna, in modo da scoprire qualcosa in più sul suo passato.

Gli abitanti di Puente Viejo, intanto, riceveranno la terribile notizia inerente la creazione del bacino idrico. In molti, però, si opporranno a tale decisione dando il via a una rivolta. Maria, invece, incomincerà a notare in Dori degli strani comportamenti.

Il Segreto: la dura notizia su Puente Viejo

Nel corso delle puntate de Il Segreto, che andranno in onda dal 19 al 24 gennaio, vedremo che il sottosegretario Garcia Morales informerà tutti gli abitanti del paese dell’imminente inondazione che colpirà il villaggio. Per facilitare l’abbandono delle proprie abitazioni, il politico incomincerà ad elargire degli indennizzi alle varie persone, ma in molti si rifiuteranno.

Carmelo e Severo incominceranno a percepire qualcosa di oscuro nelle intenzioni del sottosegretario. A loro avviso, infatti, potrebbero esserci delle motivazioni personali dietro la decisione di Morales. A rasserenare un po’ gli animi ci penseranno Elsa e Isaac, i quali decideranno di convolare a nozze. I due protagonisti, però, avranno intenzione di dare luogo ad una cerimonia molto intima onde evitare di sperperare denaro.

Anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Prudencio incontra Ana

Un’altra storia d’amore, invece, si troverà a vivere un momento molto difficile. Prudencio, infatti, dopo aver appreso da donna Francisca che Lola potrebbe essere un’assassina, deciderà di affrontare la situazione. Il protagonista chiederà ad Ana un incontro, in modo da poter scoprire qualcosa di più in merito al passato di sua sorella. La fanciulla, però, non si rivelerà di grande aiuto e si limiterà a dire all’uomo che Lola ha molto sofferto in passato a causa di suo padre.

Maria, invece, continuerà a sottoporsi alle cure di Dori ma, con il passare del tempo, noterà degli atteggiamenti alquanto bizzarri da parte dell’infermiera. Nel corso delle puntate de Il Segreto, trasmesse dal 19 al 24 gennaio, vedremo che la Castaneda si allontanerà sempre di più dalle persone che le vogliono bene e incomincerà a fidarsi solo di Fernando.