Una Vita anticipazioni spagnole: Samuel in ospedale, è grave

Nuovi colpi di scena nelle puntate spagnole di Una Vita. Come raccontano le anticipazioni della soap opera, Samuel Alday verrà ferito gravemente da un colpo di pistola. Sarà uno dei suoi strozzini a fermare la fuga disperata dell’uomo da Acacias, in compagnia della moglie Genoveva. Le condizioni dell’Alday appariranno sin da subito molto gravi.

Una Vita anticipazioni: Christopher spara a Samuel

Nelle puntate iberiche della telenovela firmata Aurora Guerra, Christopher ruscirà ad intercettare Samuel e Genoveva prima che fuggano dal quartierino con i soldi rubati nel negozio di Lolita ed Antonito.

Il malfattore sparerà all’Alday, che cadrà a terra esanime. Cristhopher alla polizia, mentre la disperata Genoveva raggiungerà il marito trasportato con urgenza in ospedale. La donna non vorrà che nessuno si avvicini a loro. Nel frattempo, Méndez indagherà sul responsabile della sparatoria, ma la dark lady non proferirà parola.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, sappiamo che anche Lucia sarà nello stesso ospedale in cui è ricoverato Samuel. Mentre Felipe e Telmo attendono di parlare con il medico, che li dovrà mettere al corrente risultati delle analisi, Ursula proverà a tranquillizzare il povero Mateo.

Genoveva torna nel quartierino affranta

Dopo aver vegliato il marito, Genoveva tornerà ad Acacias, ma non vorrà parlare con nessuno. Successivamente, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Samuel riprenderà conoscenza in ospedale, ma sarà molto debole. Le sue condizioni sono gravi. Intanto, Telmo pregherà per la salvezza della Alvarado, temendo che possa lasciare solo il figlio Mateo. Felipe e i vicini faranno visita alla povera Lucia, ormai allo stremo delle forze.

Lucia e Telmo decideranno di rivelare a Mateo di essere i loro reali genitori, così che la Alvarado possa lasciare la vita terrena in pace. Tutti i vicini proveranno a consolare il Martinez, dopo che il medico gli darà la notizia infausta: a Lucia restano pochi giorni.

Inoltre, le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita svelano che le condizioni di Samuel peggioreranno ulteriormente. I medici informeranno Genoveva che il marito ha poche speranze di salvarsi. Una situazione davvero drammatica nel paesino, che non poco tempo prima ha perso due amate cittadine, ovvero Trini e Celia.

In questo clima di tristezza però, Ramon e Felipe avranno occasione di chiarirsi e i due sotterreranno l’ascia di guerra. Carmen ne sarà contenta e ciò non farà altro che avvicinarla ancora di più al Palacios. Tra i due nascerà una storia d’amore? Lo sapremo con le prossime anticipazioni della soap.