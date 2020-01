Nora Amile, con la storia di Samira ha rivissuto la sua dolorosa infanzia

Nora Amile racconta di essersi riconosciuta nella storia di Samira e nella sua scomparsa

Nora Amile in una nota trasmissione televisiva ha raccontato che, a proposito della scomparsa di Samira, si è sentita molto toccata in quanto rappresenta un po’ la storia sua e quella di sua madre. Infatti, quando era piccola ha detto di aver subito direttamente violenze, così anche sua madre che ancora oggi ne subisce dal padre.

Ecco perché si è dimostrata particolarmente sensibile a questo episodio e ha voluto raccontare davanti alle telecamere, queste sensazioni. Una storia che l’ha toccata da un punto di vista emotivo. Il motivo è che il destino di Samira, le ha fatto perdere il controllo. Infatti, la donna ha usato anche il mezzo televisivo per denunciare casi del genere ed anche per sensibilizzare alla denuncia, chi non si fa avanti.

L’ex pupa di La pupa e il secchione, nata a Casablanca da madre siciliana e da padre nordafricano, ha avuto un’esperienza terribile nella sua esistenza. Ne ha viste tante e ha sempre raccontato di aver avuto una vita complicata.

Nora Amile e il flashback sulla storia di Samira

Sulla storia di Samira c’è ancora tanto da capire. Infatti, è la donna è scomparsa e probabilmente sarebbe stata uccisa dal suo ex compagno Mohamed Barbri di 48 anni. Della donna, oramai non si hanno più notizie da diverso tempo.

Probabilmente è stata vittima di omicidio. Quando Nora Amile ha sentito questa storia in televisione ha raccontato che anche lei aveva un padre violento che la picchiava. Un destino riservato ai a lei che alla madre. La donna ha vissuto attraverso la storia di Samira, dei momenti davvero molto complicati e che l’hanno fatto tornare indietro nel tempo.

La depressione dopo le brutte esperienze dell’ex “Pupa”

La bella pupa Nora Amile ha raccontato quanto questa storia l’abbia colpita, tant’è che addirittura una volta il padre l’aveva minacciata con un coltello. E’ stata salvata dalla sua fede ed ha spiegato che infatti, ha iniziato un percorso che l’ha portata verso la castità.

Oramai da quasi un anno, quindi oltre 10 mesi, non ha più rapporti carnali. Questo perché vuole cercare di trovare una sua dimensione spirituale. Nel 2011 ha vissuto un brutto periodo di depressione con una crisi d’identità che addirittura l’aveva portata a farle pensare di perdere la vita.

Grazie all’aiuto di un suo caro amico è riuscita ad uscire e il sostegno medico è stato provvidenziale!