Matteo Politano giocatore della Roma, in crisi con la compagna per colpa di Ginevra Sozzi (FOTO)

Matteo Politano avrebbe lasciato la moglie per Ginevra Sozzi, impazza il web per la nuova love story

Qualche ora fa sono emerse le prime indiscrezioni in merito alla presunta crisi di coppia tra Matteo Politano e la sua compagna. Sarà vero? Nulla è ancora confermato! Infatti, il giocatore è finito al centro del gossip perché avrebbe una crisi matrimoniale con la sua compagna Silvia Di Vincenzo.

La causa di tutto sarebbe Ginevra Sozzi, ovvero la nota pr che in realtà aveva frequentato già in passato il collega del bel Matteo, Paulo Dybala. La donna ora invece sarebbe nel radar del giocatore neo acquisto della Roma.

La pr sarebbe la causa della rottura tra Politano e la sua storica compagna. Non è ben chiaro se effettivamente la storia può essere confermata oppure no. Per adesso non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma solo tanti rumors insistenti.

Matteo Politano lascia la compagna per Ginevra Sozzi?

Secondo i bene informati, Matteo Politano è finito nel mirino della PR, Ginevra Sozzi. Lei stessa aveva raccontato che aveva avuto una storia con Paulo Dybala. Le fotografie della loro estate insieme erano emerse quando lui era ancora fidanzato e tra loro era nato un rapporto particolare.

Si erano conosciuti almeno tre anni fa. Poi lui si era fidanzato ma i due avevano continuato a vedersi di nascosto. Insomma, a un certo punto, la situazione è finita nell’occhio dei paparazzi fino a quando non è successo il “patatrac”. Adesso potrebbe finire nel mirino della donna anche il neo acquisto della Roma, ex dell’Inter, che è uno dei giocatori più quotati del momento. (Continua dopo la foto)

L’avvenente pr ruba il cuore del giallorosso

In diverse occasioni Ginevra Sozzi ha raccontato che gli agenti dei giocatori non la vedevano di buon occhio, in quanto preferivano per gli assistiti una ragazza “acqua e sapone”, che magari poteva stare a determinate condizioni. Invece, poi finisce sempre per cascarci con chi è di questo settore.

La presunta storia tra lei e Matteo Politano adesso sta facendo molto discutere, anche perché lui avrebbe lasciato la sua storica fidanzata Silvia Di Vincenzo. Nei prossimi giorni, potrebbe essere chiarita la vicenda ma nel frattempo, continuano ad impazzare i giornali scandalistici su quanto sta accadendo.

Quello che è certo è che ancora una volta la pr, oramai personaggio televisivo a tutti gli effetti, fa parlare di sé sempre con la vicinanza un calciatore. Dopo Dybala è probabile che ancora una volta abbia colpito al cuore di un giocatore della Serie A italiana.