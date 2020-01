Nicola Savino e Amadeus zittiscono la Gregoraci: “Bisogna accettare anche i no”

In queste ore si sta molto discutendo dell’ultimo post pubblicato da Elisabetta Gregoraci su Instagram in cui ha annunciato che è stata cacciata da L’Altro Festival a causa del conduttore. Dopo il polverone sollevato, anche Nicola Savino e Amadeus hanno deciso di intervenire per mettere a tacere la Gregoraci.

Il primo a parlare è stato Savino, il quale ha fatto chiarezza ai microfoni di Radio Deejay. Successivamente, anche il presentatore del Festival ha deciso di intervenire per difendere il suo collaboratore.

L’intervista di Nicola Savino su Radio Deejay

Duro colpo per Elisabetta Gregoraci, la quale è stata fatta fuori dal cast del Dopofestival. La donna ha accusato quello che sarebbe dovuto essere il suo co-conduttore di non averla voluta in quanto ex moglie di Flavio Briatore, simpatizzante per la Destra. Essendo il parterre del programma costituito da molti esponenti di Sinistra, la sua presenza sarebbe stata reputata inopportuna.

Ad ogni modo, Nicola Savino è intervenuto per zittire la Gregoraci ed è stato supportato anche da Amadeus. Il conduttore de L’Altro Festival ha detto che non c’entra assolutamente l’orientamento politico nella scelta di escludere la showgirl dal cast.

Purtroppo, il conduttore ha preferito Miss Keta alla sua presenza. Il protagonista dell’intervista su Radio Deejay ha anche detto di aver sentito telefonicamente l’ex di Briatore nel tentativo di chiarire questo malinteso.

Amadeus attacca la Gregoraci e il suo post su IG

A supporto di Nicola Savino è intervenuto anche Amadeus, il quale ha esortato la Gregoraci ad accettare anche i no. All’AdnKronos, infatti, il conduttore di Sanremo 2020 ha detto che nella vita esistono anche le sconfitte e bisogna incassare il colpo. A suo avviso, infatti, la scelta di Elisabetta di spiattellare tutto sui social non è stata una mossa propriamente giusta e leale.

Amadeus ha chiarito di avere piena fiducia nel suo collaboratore, al punto da avergli affidato praticamente le chiavi della trasmissione. Questo, dunque, consente a Nicola di prendere in modo integrale le decisioni in merito al cast e a tutto quello che concerne il format del Dopofestival. La showgirl, dunque, pare sia stata messa K.O. da queste affermazioni. Come reagirà?