Ignazio Moser parla della relazione con Antonella Fiordelisi: “Niente di serio”

In queste settimane si è parlato moltissimo della presunta love story tra Antonella Fiordelisi e Ignazio Moser. I due sarebbero stati insieme diversi anni fa. A rendere pubblica la notizia è stata proprio la bella influencer di Salerno che in una sua stories ha raccontato del presunto flirt. Come spesso accade è seguito un lungo e assordante silenzio che ha lasciato con molti dubbi i rispettivi fan.

Se da un lato la schermitrice salernitana ha assicurato di essere in possesso di prove che testimonierebbero la storia, dall’altro il fidanzato di Cecilia Rodriguez è rimasto in silenzio. Un silenzio rotto proprio in queste ore con un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Il figlio d’arte ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha parlato delle sue storie passate. Ad onor del vero si è limitato a dire che non ha avuto molte fidanzate, anzi soltanto una.

La storia tra Ignazio Moser e Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi era impegnata, come spesso accade, in una delle sue dirette su instagram, con le quali rimane a stretto contatto con i suoi fan. E’ arrivata la consueta domanda sulla sua situazione sentimentale. Ricordiamo che la bella influencer salernitana e Francesco Chiofalo hanno riempito per settimane le pagine dei giornali di gossip, per un presunto tradimento di lui ma che dopo tante remore è stato perdonato.

In qualsiasi caso l’influencer ha cominciato a parlare delle sue relazioni amorose del passato. Proprio in questo fase ha lasciato intendere per poi confermare candidamente di aver avuto una relazione con Ignazio Moser. A distanza di qualche giorno, dopo che la notizia ha fatto il giro dei giornali di gossip, è tornata sull’argomento dicendosi stupita che una storia che risalirebbe a molti anni fa, antecedente quindi al Grande Fratello Vip al quale ha partecipato Moser, potesse fare così tanto scalpore.