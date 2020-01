Rissa tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma: “Mi ha messo le mani addosso” (FOTO)

L’amicizia tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma pare sia giunta rovinosamente al termine. A causare la rottura di questo rapporto pare sia stata l’ex di Chiofalo, la quale sembrerebbe essere andata a letto con l’ex della sua amica.

Le due donne, ovviamente, stanno portando avanti due versioni completamente differenti della storia. Ad ogni modo, l’epilogo è stato disastroso poiché le protagoniste pare siano venute addirittura alle mani mentre erano nello stesso locale.

Selvaggia Roma racconta la rissa

Sul profilo Instagram sia di Selvaggia Roma sia di Eliana Michelazzo, sono apparse delle Instagram Stories davvero molto interessanti. La prima, questa notte, ha pubblicato un contenuto nel quale ha svelato di essere stata aggredita dalla sua ex amica.

Stando a quella che sembra la ricostruzione dei fatti, Eliana era all’interno di un locale. Dopo poco tempo, sarebbe arrivata anche la Roma che, in un primo momento, non è riuscita ad accedere alla discoteca.

In seguito, però, ce l’ha fatta e quando ha incontrato la sua ex amica l’avrebbe affrontata. L’influencer Deianira Marzano ha spiegato di aver sentito telefonicamente Eliana e di aver scoperto l’esatta dinamica dell’accaduto. La donna ha dichiarato che la Roma avrebbe etichettato come una poco di buono l’ex agente. Quest’ultima, colta da un raptus di rabbia l’avrebbe “aggredita”. (Continua dopo la foto)

Eliana Michelazzo smentisce la sua ex amica

Eliana Michelazzo, però, ha confessato alla sua amica influencer di aver dato luogo solo ad un semplice alterco, mentre Selvaggia Roma afferma di essere stata picchiata. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, infatti, ha detto che la sua rivale le ha messo le mani addosso.

A seguito di questo avvenimento, Selvaggia ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha provato a fare la morale a tutti i suoi fan ribadendo l’importanza di tramandare valori sani e di essere delle brave persone.

La Michelazzo, invece, ha preferito non spendere molte parole sulla questione, limitandosi semplicemente a dire di essere basita da tutto quello che è venuto fuori in queste ore. La guerra tra le due protagoniste, però, sembra non essere affatto finita qua. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti in merito.