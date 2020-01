‘Striscia la Notizia ha fatto un finto scoop..’: l’accusa del web dopo il servizio sulle VLT [FOTO]

Striscia la Notizia si occupa del noleggiatore di tessere sanitarie per giocare alle VLT

Nelle ultime ore il popolo del web si è scatenato per via del servizio andato in onda giovedì sera a Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci si è occupato del noleggiatore di tessere sanitarie per giocare alle VLT.

Dopo la puntata di ieri sera, nei social e su internet sono giunti centinaia di commenti da parte degli addetti ai lavori e non solo. Qualcuno di essi ha scritto che nessuno ha fatto notare come la norma sia assurda in sé. Infatti se nelle sale Vlt possono accedere solo coloro che hanno compiuto 18 anni in su, che senso avrebbe la tessera sanitaria?

In tanti hanno additato quello del programma di Canale 5 come un finto scoop, visto che già prima di essere introdotta la tessera sanitaria per giocare alle Vlt, per avere la possibilità di entrare in una di queste sale era obbligatorio esibire un documento di identità per dimostrare la maggiore età.

La reazione degli addetti ai lavori delle VTL

Quindi, ci sono utenti che da una parte attaccano ferocemente l’incompetenza di coloro che hanno reso obbligatoria la tessera sanitaria per le Vlt. Ma nello stesso tempo rimproverano i colleghi che lavorando in un modo furbetto rischiano di mettere in cattiva luce un settore che rispetto ad altri è più tartassato dallo Stato senza che quest’ultimo riconosce alcun merito. (Continua dopo la foto)

Arriverà la replica su Striscia la Notizia?

Dopo il servizio di Striscia la Notizia andato in onda giovedì sera, subito dopo sul web si sono scatenati gli addetti ai lavori delle VLT. Il tg satirico di Antonio Ricci che è giunto alla 32esima stagione, darà voce a queste persone?

Sicuramente gran parte di essi si saranno rivolti alla redazione per sapere come vanno realmente le cose. A questo punto non rimane che attendere per scoprire nuovi sviluppi su questa delicata vicenda.