‘Fatti ricoverare in ospedale…’: Flavio Insinna turbato, ecco cosa è successo al conduttore de L’Eredità

Secondo appuntamento de Il cantante mascherato

Oggi Flavio Insinna sarà impegnato su due fronti. Ebbene sì, l’attore romano dalle 18:45 sino al TG1 delle 20 sarà con L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno. Mentre dopo I Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus, il professionista si accomoderà nella giuria de Il cantante mascherato.

Il nuovo format, arrivato direttamente dalla Corea, la scorsa settimana ha riscosso un successo inatteso al punto di battere nettamente il Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini. Uno dei protagonisti è stato appunto Insinna che è stato in grado di indovinare chi si celava dietro la maschera dell’unicorno, ovvero Orietta Berti.

L’attore romano criticato per una frase pronunciata a Il cantante mascherato

Ma il ruolo di Flavio Insinna bel nuovo programma di Milly Carlucci non è piaciuto a tutti. Infatti durante il primo appuntamento, ma anche dopo la messa in onda de Il cantante mascherato, sul web sono piovute decine e decine di critiche nei suoi confronti.

Per quale ragione? Il tutto è scaturito quando l’attore romano ha detto ‘Sedate la signora’. Una frase che non è piaciuta per niente al popolo di Twitter che in pochissimo tempo ha bombardato il conduttore de L’Eredità.

Nonostante siano trascorsi diversi anni da quando Striscia la Notizia ha mandato i suoi fuorionda ad Affari Tuoi, gli utenti non riescono a perdonarlo. Infatti sul social sono apparsi commenti al vetriolo contro di lui, addirittura c’è chi gli consiglia di ricoverarsi all’ospedale per via delle cose oscene che gli escono dalla bocca.

Il successo professionale di Flavio Insinna

Le critiche del popolo del web su Twitter sono terminate qui, infatti c’è chi ha utilizzato un linguaggio più colorito e pesante. Nel frattempo Flavio Insinna si gode il successo professionale.

Con il game show L’Eredità ogni sera raggiungere degli ascolti strepitosi battendo sempre la concorrenza composta da Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Poi appunto sta facendo il giudice a Il cantane mascherato ed è in tournée con lo spettacolo ‘La macchina della felicità’.