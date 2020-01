‘La fatina dei boschi…’: Naike Rivelli e il gioco erotico con l’ombrello, i gatti neri ammirano il suo lato B [VIDEO]

Naike Rivelli e le sue iniziative social

Naike Rivelli è inarrestabile. La figlia ribelle di Ornella Muti non riesce più a fermarsi mostrando sempre di più il suo lato provocatorio. Dopo la video-ricetta in cui si mostra mezza nuda in cucina con una sua cara amica per preparare la polenta fritta, ora la 45enne si è superata. In questo caso la location non è più casa sua, ma in un ambiente aperto: un bosco.

Ovviamente la nuova iniziativa della modella ha diviso i suoi follower in due: da una parte l’hanno sostenuta mentre altri l’hanno criticata aspramente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha combinato stavolta l’attrice. (Continua dopo il post)

La figlia di Ornella Muti mezza nuda nella foresta

Il tema adottato da Naike Rivelli è stato suddiviso prima in una foto e successivamente con una clip in onda su IGTV. Nello specifico la figlia di Ornella Muti, come al suo solito, si è fatta vedere totalmente svestita con tutte le sue ‘mercanzie’ in bella mostra. Ebbene sì, la 45enne riesce sempre a sorprendere il popolo del web.

In questo ultimo video condiviso sul social network la modella ha messo a fatto vedere ai seguaci il suo fisico tonico e perfetto, completamente privo di vestiti. Di spalle, nel bosco, mostrando un lato B davvero unico. Nel dettaglio l’attrice prima afferra un ombrello nero e successivamente inizia a fare le stesse movenze di Mary Poppins. (Continua dopo il video)

Naike Rivelli: le reazioni dei follower alle sue immagini bollenti

Il 2020 è iniziato all’insegna della provocazione per Naike Rivelli. Infatti sin da Capodanno la figlia di Ornella Muti ha allietato tutti coloro che la seguono su Instagram con degli scatti e clip da far perdere la testa. Ad esempio, giorni fa la modella si è mostrata completamente nuda mentre era affacciata su un balcone.

Ma non si trattava di un balcone qualsiasi, ma uno che si espone in Piazza Duomo a Milano. Un’iniziativa che ha scatenato la reazione positiva dei follower maschietti che, oltre a tempestarla di likes l’hanno riempita di complimenti.