Adriana Volpe, vuota il sacco nella casa del GFVip: “Ecco la verità sul litigio con Magalli. Quello che mi ha fatto è orrendo”

Negli ultimi 3 anni Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sono scontrati più volte sui social. Per anni, la giornalista ha fatto parte di Fatti Vostri e finalmente sembra essere arrivata la verità su quanto accaduto con il noto presentatore.

La conduttrice durante un’intervista rilasciata a Le Iene è scoppiata addirittura a piangere e ancora oggi si porta dietro un forte dolore. Ieri, la Volpe durante una chiacchierata con Barbara Alberti ha parlato di Magalli ed ha raccontato come mai si sono scontrati.

La verità sulla rottura tra Magalli e Adriana Volpe

Adriana Volpe ha spiegato anche durante la diretta del Grande Fratello Vip, andato in onda mercoledì, che non è stata trattata benissimo dai vertici Rai. Ai tempi della sua presenza a Fatti Vostri con le sue rubriche il programma riusciva a portare grandi ascolti, almeno fino a quando non è arrivata la concorrenza. Negli anni 90, il format riusciva a tenere alto lo share per tutta la mattinata poi mano mano le cose sono molto cambiate.

Seguitissimo, infatti, era l’oroscopo di Paolo Fox ma anche le ricette di cucina e le notizie di attualità. Tutto funzionava come se fosse un giornale e il pubblico ha sempre apprezzato. Adriana si è detta l’unica donna che è riuscita a stare accanto a Giancarlo per più di due anni.

Infatti, entrambi hanno collaborato per circa 8 anni anche se il conduttore ha tentato più volte di tagliarla fuori. Arrivati ad un certo punto, la gieffina si è stancata e rispondendo alle sue provocazione non è stata più guardata in faccia.

Il racconto della gieffina commuove Signorini

Durante la diretta del GFVip, Adriana Volpe ha commosso tutti i presenti con un racconto commovente e secondo alcuni aspetti davvero allucinante. La donna ha spiegato che ogni anno, quando lavorava in Rai ha sempre avuto paura di avere un figlio, in quanto una clausola sul contratto la ‘invitava’ a licenziarsi nel caso fosse accertato uno stato di gravidanza.

Tale motivo, l’ha spinta a diventare madre in tarda età a di perdere il lavoro. Nelle sue parole, si sono viste migliaia e migliaia di donne e anche Alfonso Signorini con le lacrime agli occhi è rimasto basito da come la concorrenza ‘tratta’ il genere femminile.