‘Che panettone…’: Mercedesz Henger come la madre Eva, a bordo piscina con le grazie scoperte [FOTO]

Le discussioni tra Eva e Mercedes Henger

Nelle ultime settimane Eva Henger, la figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi sono stati al centro dell’attenzione. Il tutto ha preso il via quando l’attrice porno ha raccontato da Barbara D’Urso dei difficili rapporti con la consanguinea a causa dell’ex tronista di Uomini e Donne.

L’ex naufraga, infatti, aveva accusato il genero di violenze nei confronti della compagna. Affermazioni che hanno sollevato un polverone mediatico con tanto di accuse reciproche. Tutti i tre protagonisti della vicenda se ne sono detti di santa ragione, sempre sotto l’occhio vigile delle telecamere dei programmi di Lady Cologno.

Incomprensioni un famiglia

Ma le discussioni in famiglia non sono terminate qui. Infatti qualche settimana dopo Mercedesz è finita ancora una volta nel calderone per via di qualcosa che riguarda il padre Riccardo Schicchi. Nello specifico è venuto fuori che quest’ultimo non è il vero genitore, bensì gli ha dato silo il suo cognome.

Una verità che ha fatto arrabbiare moltissimo la madre Eva che non voleva si tornasse a parlare di un uomo che è morto da diversi anni. Ma nelle ultime ore l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e fidanzata di Lucas Peracchi ha fatto impazzire il web per uno scatto molto bollente.

Mercedesz Henger mostra le sue grazie su Instagram

Senza ombra di dubbio Mercedesz Henger ha ereditato la sua bellezza dalla madre Eva. Infatti le due donne si somigliano moltissimo dal punto di vista fisico. E a proposito di questo, di recente la fidanzata di Lucas Peracchi lo ha messo in bella mostra grazie ad una foto postata su Instagram. Nello specifico si vede la ragazza indossare un bikini nero che, talmente è striminzito, al punto che le sue grazie fuoriescono.

Infatti, sia il décolleté che il suo lato B sono in bella evidenza al punto di mandare in visibilio tutti coloro che la seguono sul social network. Oltre ai likes, l’immagine ha ricevuto centinaia di commenti, alcuni un po’ maliziosi, sul fisico della Henger Junior. Ecco lo scatto in questione: