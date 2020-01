Wanda Nara da censura al GF VIP: la brutta frase contro Barbara Alberti

Tra le assolute novità di quest’anno del GF VIP ci sono, sicuramente, gli opinionisti Wanda Nara e Pupo. I due stanno facendo il possibile per ricoprire al meglio il loro incarico ma le cose non sembrano andare esattamente per il verso giusto. Nel corso dell’ultima messa in onda, il cantante è riuscito a far innervosire il conduttore con il suo intervento, ma non solo.

Anche Wanda, infatti, si è resa protagonista di un’uscita davvero molto infelice su Barbara Alberti. Gli utenti di Twitter hanno subito notato la cosa e non hanno esitato a sollevare un grosso polverone contro la moglie di Mauro Icardi.

La frase infelice di Wanda Nara al GF VIP

La presenza di Wanda Nara al GF VIP sta generando molto sgomento tra i fan. I suoi interventi, infatti, non sono molto apprezzati dai telespettatori. In occasione della puntata di mercoledì 15 gennaio, ad esempio, molti si lamentarono per i suoi commenti durante il racconto di Adriana Volpe sui contratti RAI.

In molti, infatti, hanno ritenuto inopportune le sue parole dal momento che avrebbero preferito continuare ad ascoltare lo sfogo della concorrente. Questo, però, non è l’unico errore commesso dalla donna. La moglie di Mauro Icardi, infatti, pare che abbia detto a Pupo una frase molto offensiva nei confronti di Barbara Alberti.

Rivolgendosi al suo collega, infatti, la Nara ha detto che lui avrebbe dovuto baciare la scrittrice. Il tono dell’opinionista era chiaramente sarcastico come a far passare il gesto come se fosse una penitenza. Wanda, probabilmente, credeva di non essere ripresa, ma non è stato così, sta di fatto che la concorrente potrebbe aver ascoltato tutto.

Il web sbotta contro l’opinionista

A seguito di questo avvenimento, molti utenti di Twitter hanno cominciato a commentare l’uscita infelice di Wanda Nara ad GF VIP definendola come una gran cafonata. Altri, invece, ci sono andati giù in modo molto più pesante accusandola di aver detto una cosa incommentabile e ingiustificabile nei confronti di una donna come l’Alberti.

Ad ogni modo, la questione non è stata minimamente toccata nel corso della puntata. Tuttavia, considerando il polverone sollevato sui social, può darsi che Signorini menzioni l’argomento appena ne avrà occasione.