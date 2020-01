‘Tanta roba…’: Belen Rodriguez esce di seno davanti a tutti, la reazione di Stefano De Martino [FOTO]

Belen Rodriguez e Stefano De Martino lontani dalla tv

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un periodo lontano dal piccolo schermo prima di tornare a condurre dei programmi televisivi. Il ballerino napoletano con certezza sarà per il secondo anno consecutivo alla guida di Made in Sud, mentre riguardo la soubrette argentina non è certa la messa in onda di Colorado.

Tuttavia quest’ultima si divide tra lezioni di make up sul suo seguitissimo profilo Instagram, e il suo ruolo di modella con degli shooting fotografici. E a proposito di scatti, di recente ne ha condiviso uno che ha lasciato a bocca aperta i follower, ma anche personaggi dello spettacolo.

La modella argentina esce di seno, la reazione di De Martino

Lontana dai teleschermi dopo la conduzione di Tu si que vales, Belen Rodriguez si sta dedicando un po’ a sé stessa, al marito Stefano De Martino e al lor figlioletto Santiago. Tuttavia la modella argentina non si tira indietro quando le vengono proposte delle campagne pubblicitarie per noti brand.

Infatti di recente la donna ha postato un nuovo scatto su IG mostrando uno sguardo davvero provocante. Capello nero, rossetto rosso e una vestaglia di raso color carne che da la sensazione di essere totalmente nuda. Ma la lingerie è talmente striminziata che la sorella di cecilia e Jeremias è uscita di seno.

Quale è stata la reazione del ballerino napoletano? Al momento nessuna, infatti rispetto a migliaia di seguaci, tra cui anche famosi, che hanno messo dei likes non c’è quello dell’x allievo di Amici di Maria De Filippi. (Continua dopo il post)

I progetti in famiglia

Settimane fa si parlava del possibile acquisto di una nuova casa a Milano da parte di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A distanza di tempo, tra le Stories del profilo Instagram della modella argentina sono apparse delle foto che mostrano dei mobili.

Altro che costosi e ricercati, i due innamorati si sono recati in un negozio di arredamenti fai da te dimostrando che certe voci su di loro sono infondate. Non veritiere come quella che vede perennemente incinta la madre di Santiago. Al momento, infatti, la modella non aspetta nessun figlio anche se il desiderio di allargare la famiglia è tanto.