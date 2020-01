Uomini e Donne, Giulio annuncia la scelta, ma le sue corteggiatrici lo spiazzano (VIDEO)

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne Giulio Raselli ha annunciato di essere pronto alla scelta. Come già anticipato nei giorni precedenti, tale avvenimento accadrà lunedì 20 gennaio, in diretta su Canale 5.

Quella di oggi pomeriggio, quindi, è stata l’ultima messa in onda prima del grande momento. Raselli ha detto di essersi chiarito le idee, anche se i contenuti andati in onda hanno lasciato presumere tutt’altro. Le sue corteggiatrici, infatti, nell’apprendere l’annuncio del tronista, hanno avuto una reazione inaspettata.

Giulio annuncia la scelta, ma le esterne spiazzano

Giulio Raselli ha annunciato la sua scelta a Uomini e Donne. Maria De Filippi lo ha esortato a fare questa comunicazione alle sue corteggiatrici, le quali hanno reagito in modo strano.

Sia Giulia sia Giovanna, infatti, sono rimaste incredule dinanzi le parole del ragazzo dato che non credono sia giunto ad una scelta consapevole al 100%. La loro reazione, specie quella dell’Abate, sono risultate più chiare ai telespettatori nel momento in cui sono andate in onda le esterne fatte con entrambe.

Il tronista è stato molto bene con tutte e due, sta di fatto che sono scattati baci appassionati. Per Giulia ha sentito il bisogno di organizzare un’esterna molto intima all’interno di un castello. Con Giovanna, invece, si è visto in due occasioni; la prima subito dopo la precedente puntata, mentre la seconda sono andati in una spa.

Le corteggiatrici furiose a Uomini e Donne

Specie in quest’ultima occasione sono stati vicinissimi e si sono lasciati molto andare durante un piacevole bagno in una piscina termale. Il contatto fisico è stato davvero molto forte, al punto che Giovanna è riuscita a sciogliersi e mostrare un lato di sé molto più dolce. Una volta tornata la linea allo studio, però, entrambe le ragazze hanno detto di reputare assurdo che Giulio sia arrivato ad una scelta dopo le esterne andate in onda a Uomini e Donne.

In particolar modo Giovanna ha lasciato quasi intendere di essere un no. A suo avviso, infatti, Giulio non è in grado di darle ciò che lei vorrebbe e questo potrebbe condurla verso un duro epilogo. Non ci resta che attendere lunedì per capire come andrà a finire.