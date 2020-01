Beautiful anticipazioni Usa: Zoe cerca la complicità di Steffy

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che il ritorno di Zoe alla Forrester Creations avrà ripercussioni sia per Thomas che per Hope. La ragazza infatti potrebbe rivelare qualcosa sul segreto di Phoebe, ancora all’oscuro di tutti.

Nel frattempo, Ridge e Brooke proveranno a risolvere i loro problemi, dandosi una possibilità per il loro matrimonio. L’intromissione di Taylor e le manipolazioni di Thomas non sembrano aver scalfito il loro amore.

Anticipazioni Beautiful: Zoe e Steffy complici

Gli spoiler delle puntate americane della soap in onda in Usa sulla CBC e che vedremo su Canale 5 tra diverse settimane, svelano che Zoe finirà con il confessare la verità a Steffy sulla reale identità di Phoebe. Spaventata dall’idea di perdere la bimba, la giovane Forrester pregherà la modella di mantenere il segreto. Per dimostrarle la sua totale fiducia, Steffy riassumerà Zoe come modella alla Forrester Creations. La situazione si farà davvero complicata e la tensione sarà altissima.

Nello stesso tempo, come svelano le anticipazioni di Beautiful, le due nuove complici uniranno le forze per scoprire cosa nasconde Thomas. Peccato che la figlia di Reese abbia iniziato a guardare il ragazzo con occhi diversi e che si stia innamorando di lui, cosa che noterà il sospettoso Liam.

Hope incredula nel vedere Zoe alla Forrester

Continuando con le anticipazioni delle puntate di Beautiful prossimamente su Canale 5 inoltre, Hope resterà senza fiato quando vedrà Zoe alla Forrester Creations. Nel frattempo, la Logan e Liam hanno macchinato un piano per mettere alle strette Thomas, ovvero di assumerlo alla Hope For The Future, così da poterlo tenere sotto controllo.

La giovane Logan sarà stupita nello scoprire che Thomas ha organizzato una cena romantica per Zoe. Hope sarà rosa dalla gelosia, come aveva premeditato e sperato il furbo Forrester, deciso a riconquistare il suo cuore. Le anticipazioni di Beautiful svelano inoltre che Brooke affronterà Steffy, accusandola di aver manipolato con i suoi giochetti Thomas per far separare Liam e Hope.

La figlia di Ridge non si farà trovare impreparata e respingerà al mittente tutte le accuse. Insomma, ogni alleanza sembra essersi distrutta e nuove complicità rischiano di far vacillare gli equilibri già precari. In primis, l’alleanza tra Steffy e Zoe creerà non poche situazioni difficili.

Come reagirà Hope quando scoprirà di essere stata ingannata da tutti coloro che le volevano bene in merito alla morte di Beth? Infine, Thomas dovrà vedersela con la pericolosa Zoe che, quando è innamorata, fa di tutto per prendersi la sua preda, anche a costo di rovinare la vita a chi le sta intorno.