Roberta Morise si sente male a I Fatti Vostri, la reazione di Giancarlo Magalli: E’ un segno di lutto…’

Roberta Morise con l’influenza a I Fatti Vostri

Nell’ultimo appuntamento settimanale de I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai Due, è accaduto qualcosa di insolito. Infatti nella trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì, il conduttore Giancarlo Magali ha fatto una battuta sulla collega Roberta Morise, ex compagna di Carlo Conti che ha preso il posto di Adriana Volpe.

Ad inizio puntata, infatti, il professionista Rai, facendo riferimento a venerdì 17, ha detto al pubblico che tutti sono malati: regia, la produzione e soprattutto la Morise. Infatti quest’ultima era calda come un termosifone e, ironizzando, ha detto che stamane si avvicinavano tutti a lei per riscaldarsi.

Giancarlo Magalli ironizza sulla febbre della collega

Nonostante la febbre Roberta Morise ha affrontata l’ultima diretta settimanale con I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli ha sottolineato il malessere della collega, mentre il Comitato ha fatto notare il fiocco nero indossato dalla co-conduttrice. A quel punto il padrone di casa ha ironizzato dicendo che è un segno di lutto.

Ma il siparietto tra i due non è finito qui. Infatti subito dopo il professionista Rai ha detto che siccome fa molto freddo e non sta bene, la ex di Carlo Conti si è coperta del tutto. Quindi dopo la battuta l’ha invitata a girarsi di spalle mostrando al pubblico in studio e quello da casa che era letteralmente scoperta di dietro.

Giancarlo Magalli superstizioso? La battuta su venerdì 17

Prima di dare al via l’ultimo appuntamento della terza settimana di programmazione de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli ha fatto un’altra battuta scherzosa su Roberta Morise. Essendo venerdì 17 e, nonostante la collega era influenzata, il conduttore ha precisato che l’intera squadra dello storico programma del mezzogiorno di Rai Due non è superstiziosa. Sarà la verità?

Nel frattempo nella casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe ha fatto delle confessioni su Magalli. Ricordiamo che i due hanno lavorato insieme per anni, ma ultimamente hanno avuto delle scaramucce. Al reality ha detto che il conduttore le ha messo più volte il bastone fra le ruote.