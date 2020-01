Paolo Del Debbio, accusa un malore in diretta non riesce a stare in piedi (VIDEO)

Malore in diretta per Paolo Del Debbio, il conduttore durante la puntata di Diritto e Rovescio è stato costretto ad andare via

Malore in diretta per Paolo Del Debbio, il giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio durante la puntata non riusciva a stare in piedi. A causa di improvvisi dolori alla gamba ha dovuto lasciare la conduzione del programma. De Debbio stava già male da circa un paio d’ore, e ha cercato di resistere, ma poi si è arreso.

Attorno alle 23:20 circa ha salutato ed è andato via, anche se a malincuore. A lui è subentrato Marcello Vinonuovo, autore del programma trasmesso su Rete 4 ogni giovedì in prima serata.

Il giornalista toscano pensava che ce l’avrebbe fatta a portare a termine la puntata, ma invece non è stato così e Vinonuovo lo ha prontamente sostituito. Probabilmente Del Debbio pensava di tornare dopo un po’, o almeno queste erano le sue intenzioni, tuttavia non è rientrato nemmeno per i saluti.

Paolo Del Debbio elogia Vinonuovo

Il vice-caporedattore e autore della trasmissione Marcello Vinonuovo ha dovuto quindi condurre fino alla fine la puntata, che si è conclusa all’una di notte. Riguardo le condizioni di salute di Del Debbio non si è saputo nulla, e non si nemmeno se tornerà alla conduzione del programma nella prossima puntata.

Vinonuovo ha preso la conduzione del programma poco prima che venisse affrontato il tema del celibato dei preti. Il capo-redattore ha dovuto approcciarsi all’argomento in maniera più rigida e meno sciolta visto che era subentrato all’improvviso.

Prima di lasciare lo studio Del Debbio aveva ribadito che Vinonuovo fosse capace di andare avanti da solo. E in effetti l’autore ha dimostrato di saperci fare e di essere in grado di introdursi anche in momenti di bisogno come quello capitato ieri sera.

Chi è Marcello Vinonuovo

Nel 2007 Marcello Vinonuovo ha iniziato la carriera in Mediaset come inviato di Studio Aperto, poi ha lavorato a Tgcom24 e a Videonews. Qui dove ha collaborato per realizzare trasmissioni di grossa portata come Matrix e Quinta Colonna. I telespettatori però hanno già conosciuto l’autore come conduttore del talk show ‘Dalla vostra parte’ e ‘Dalla vostra parte – Le storie’, la versione estiva.

Inoltre, nel 2018, Vinonuovo ha presentato Stasera Italia con Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi. Si attendono adesso notizie su Del Debbio, e scopriremo presto chi sarà il conduttore della prossima puntata.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL MALORE DI PAOLO DEL DEBBIO