Claudia Gerini contro Amadeus “boicottiamo Sanremo per la frase sessista sulla Novello”

Claudia Gerini lancia il boicottaggio del Festival per la frase sessista detta da Amadeus, scopriamo cosa è successo

Non si placano le polemiche per la frase sessista detta da Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020. Fra le vip che non ci sta per le parole dette dal conduttore siciliano ha fatto sentire la sua voce Claudia Gerini. L’attrice romana ha lanciato una campagna mediatica per boicottare Sanremo.

La Gerini ha detto con veemenza che è assurdo come ancora oggi ci siano persone che giudichino le donne solo come oggetti da mettere in esposizione. Insomma, è una vera rivoluzione quella della Gerini, che sta facendo degenerare la situazione.

E Amadeus cosa fa? Il conduttore si è già difeso e ha detto che è stato frainteso, che non ha neanche lontanamente pensato una roba del genere. L’attrice ha scritto un post su Instagram che poi è però scomparso. Nel post l’attrice diceva di boicottare Sanremo dopo le frasi maschiliste e sessiste dette da Amadeus in una conferenza così importante.

Claudia Gerini propone di boicottare il festival

Nel post la Gerini ha condannato il discorso fatto da Amadeus su Francesca Sofia Novello e ha anche proposto di boicottare la kermesse canora. La sua proposta è stata sostenuta da molti, e pare che anche Ambra Angiolini ha confermato di essere pienamente d’accordo con quanto scritto dalla Gerini.

Investito dalla bufera per le parole pronunciate durante la conferenza stampa riguardo alla fidanzata di Valentino Rossi, Amadeus si è scusato pubblicamente. La polemica però sui social non sembra essere finita, e il conduttore si trova in una situazione alquanto imbarazzante.

Sono in tante ad approvare la proposta della Gerini

La Gerini non ha esitato a parlare contro il conduttore e trova le sue parole inaccettabili. La frase detta da Amadeus sta facendo scalpore e oltretutto l’attrice non condivide le dieci donne presenti alla kermesse.

Per protestare ha anche detto che a questo punto ci vorrebbero anche dieci conduttori, come le vallette. La Gerini ha lanciato l’hashtag #boycottSanremo, un invito che sta diventando virale e che mira a colpire il festival per le dichiarazioni del conduttore.

Anche Taylor Mega ha ritenuto sessiste le frasi pronunciate da Amadeus ed è anche lei pronta a lanciarsi con le altre per protestare. Per Amadeus si prospettano quindi delle grane, chissà come finirà, staremo a vedere!