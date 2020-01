‘Trovati un lavoro e metti le zi**e dentro!’: Claudia Ruggeri nella bufera

Claudia Ruggeri conosciuta da tutti come Miss Claudia di Avanti un altro, ha deciso di movimentare la giornata dei suoi followers postando uno scatto molto interessante. Poche ore fa su Instagram, la giovane con uno scatto sexy fatto impazzire tutti.

Diversamente dalle altre volte, però, la cognata di Paolo Bonolis non ha ricevuto solo apprezzamenti ma bensì delle pesanti critiche. Un utente, oltre ad invitarla a presentarsi in trasmissione più vestita le ha consigliato addirittura di cambiare mestiere.

Miss Claudia umiliata da un haters in diretta

La cognata di Paolo Bonolis continua a stupire i suoi follower con delle foto che mettono in risalto la sua prorompente fisicità. Claudia Ruggeri è molto seguita su Instagram e i suoi scatti portano a casa boom di like e commenti. Di recente ha postato una foto che ha acceso gli animi dei suoi fan mettendo in bella vista ancora una volta il suo seno.

Accanto alla giornalista Cesara e alla sua collega, Claudia questa volta ha dovuto portare a casa anche qualche piccola critica. Qualcuno, infatti, le ha consigliato di presentarsi più vesta e di non mettere sempre in evidenza le sue forme. Altri invece le hanno suggerito di trovarsi un vero lavoro… Continua dopo il post.

Chi è la cognata di Paolo Bonolis?

Claudia Ruggeri ormai fa parte del cast di Avanti un altro! da diversi anni. Il uso debutto in tv risale a più di dieci anni fa, e nel 2004 ha preso parte al corpo di ballo di Domenica In, trasmissione grazie alla quale ha conosciuto il fratello di Sonia Bruganelli, Marco. I due sono convolati a nozze e ad oggi è felicemente sposata.

Dopo l’esperienza in Rai, la giovane è arrivata a Mediaset, partecipando come ballerina a Ciao Darwin. Grande alla partecipazione a Ciao Darwin e al suo personaggio Miss Claudia, la cognata di Bonolis ha raggiunto l’apice del successo e in poco tempo ha fatto ‘innamorare’ milioni di telespettatori grazie alla sua bellezza ma anche alla sua preparazione.