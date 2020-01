Jonathan Kashanian, una chiamata per lui che sconvolge Bianca Guaccero

Chiamata a Detto Fatto per Jonathan Kashanian, la Guaccero sconvolta, caos in diretta, scopriamo cosa è successo

Caos nella puntata di Detto Fatto, il programma condotto su Rai 2 da Bianca Guaccero. Una telefonata per Jonathan Kashanian ha sconvolto la conduttrice, che sbigottita non ha saputo cosa dire. Cosa è successo? Perché la Guaccero è rimasta allibita? Andiamo per ordine!

Tutto è accaduto durante la diretta, mentre l’argomento era la rubrica di gossip “Superclassifica Jon”. Proprio in questo momento è arrivata la telefonata, per Jonathan e l’ex gieffino è stato messo in collegamento.

Chi era al telefono? Pare che fosse una ex fidanzata di Jonathan, che volva intervenire per fare un commento. Al telefono la donna ha detto che Bianca avrebbe detto di non conoscere la sua voce, ma Bianca la invita a presentarsi.

Jonathan Karshanian accuse per l’ex gieffino

All’invito della conduttrice la donne risponde dicendo che non poteva dire il suo nome per rispetto della privacy. E aggiunge che Jonathan Kashanian è un ipocrita e che l’ha tradita con la cugina durante il compleanno del padre.

Ma è l’affermazione seguente che lascia davvero senza parole: la donna dice infatti che da quel flirt è nato un figlio! La conduttrice, allibita, cerca di riflettere e di capire cosa sta succedendo.

Ad ogni modo, difende l’ex gieffino dalle accuse della donna e aggiunge che non è il luogo adatto per parlare di cose private. Insomma, la Guaccero dice alla donna che non è il caso di dire in televisione, e in diretta per giunta, certe cose. La donna ribadisce invece che non poteva perdere l’occasione di far sapere a tutti che razza di uomo fosse Jonathan.

La Guaccero sapeva dello scherzo a Kashanian

Quando però la donna ha mostrato una foto ironica lo scherzo è saltato fuori! Si, era proprio uno scherzo, e Bianca sapeva tutto ma ha fatto finta di niente. Così, fra lo stupore del tutor di Detto Fatto, che è rimasto spiazzato, si sono fatti tutti una bella risata.

La Guaccero ha detto che era tutto il giorno che preparavano lo scherzo per Jonathan, e pare che lui ci sia cascato. Il tutor si è mostrato comunque divertito e anzi ha detto che di tutta la situazione la cosa che gli è piaciuta è stato quello di avere un bambino. Proprio così, Jonathan ama i bambini e ha confessato che vorrebbe un figlio!