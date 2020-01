Ivan Gonzalez fa un’inaspettata confessione sulla sua famiglia: “Mia sorella era mia madre”

Poco per volta, i vari personaggi del GF VIP stanno cominciando a venire fuori e a mostrare i loro caratteri e i loro trascorsi. In queste ore, ad esempio, a creare molto sgomento all’interno della casa è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. Ivan Gonzalez, infatti, ha fatto una confessione sulla sua famiglia che ha lasciato interdetta Barbara Alberti.

Lo spagnolo ha detto di essere cresciuto con una donna che ha sempre ritenuto fosse sua sorella. In realtà, però, le cose non stavano esattamente così e lui si è reso conto di tutto solo all’età di 14 anni.

La confessione di Ivan al GF VIP

La confessione che Ivan Gonzalez ha fatto all’interno della casa del GF VIP è stata davvero inaspettata. Tutti i suoi fan conoscono davvero poco sulla sua vita privata, dal momento che il protagonista non ne ha mai voluto parlare molto. Anche nel corso della sua esperienza nel talk show di Maria De Filippi, infatti, il ragazzo si è sempre limitato a dire di avere un trascorso particolare.

Durante una conversazione con Barbara Alberti, però, il concorrente si è lasciato andare un po’ in più ed ha raccontato un aneddoto su sua madre. Per 14 anni ha vissuto nella consapevolezza che la sua madre biologica, in realtà, fosse sua sorella. Solo in occasione della creazione della carta d’identità, Ivan ha ammesso di aver scoperto tutto. Fino a quel momento, credeva che i suoi nonni fossero i suoi genitori, mentre la sua madre biologica pensava fosse la sorella.

Gonzalez e la sofferenza vissuta in famiglia

Un racconto davvero da brividi che ha lasciato spiazzata la sua interlocutrice e tutti i telespettatori all’ascolto. Il tutto è stato reso pubblico durante la diretta su Mediaset Extra. Ma questa, però, non è stata l’unica confessione che ha fatto Ivan Gonzalez. Il concorrente, infatti, ha menzionato anche il difficile rapporto avuto con suo padre.

Nel caso specifico, ha detto di aver molto sofferto per non essere cresciuto con una figura paterna accanto. L’uomo in questione si è presentato solo in occasione del diciottesimo compleanno di Ivan causando a lui e a tutta la sua famiglia moltissimo dolore.