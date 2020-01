Che fine ha fatto Suor Cristina? Da un mese ha cambiato vita: ‘Sono passata a un amore più…’ [FOTO]

Suor Cristina e la popolarità acquisita grazie a The Voice of Italy

La sua popolarità sul piccolo schermo era iniziata qualche anno fa grazie alla sua partecipazione a The Voice of Italy. Stiamo parlando di Suor Cristina che all’epoca fece piangere dall’emozione J-Ax facendo alzare il pubblico presente in studio. Un’iniziativa che fece molto scalpore non solo per il brano scelto, ‘Like a Virgin’ di Madonna, per altro interpretato magistralmente, ma anche per il suo ruolo di religiosa.

Infatti fino a quel momento non c’era stato nessun precedente. Ma i giudici ci hanno creduto e la suora è riuscita addirittura a superare gli altri concorrenti vincendo il titolo del talent show di Rai Due.

L’esperienza a Ballando con le Stelle 2019

Dopo quella esperienza Suor Cristina ha realizzato dei dischi. Ma come spesso accade dopo qualche tempo è finita nell’anonimato costringendola a fare la sua prima passione: amare Dio. Ma dopo qualche anno è tornata alla ribalta grazie alla chiamata di Milly Carlucci.

Quest’ultima, infatti, l’ha voluta fortemente l’anno scorso nella nuova stagione di Ballando con le Stelle. Anche in quella manifestazione televisiva la sua presenza ha creato qualche polemica sia per il suo ruolo ma anche per il trattamento riservato. La religiosa, infatti, non aveva un partner, ma danzava con un gruppetto di ballerini.

Suor Cristina ha rinnovato i voti di castità, povertà ed obbedienza

Dopo quest’ultima esperienza televisiva che è finita dopo alcune puntate, Suor Cristina ha deciso di cambiare vita e prendere i voti perpetui. Infatti il mese scorso, precisamente l’8 dicembre 2019, la vincitrice di The Voice of Italy ha rinnovato i suoi voti di castità, povertà ed obbedienza nella Chiesa di Sant’Ambrogio del capoluogo lombardo.

In una recente intervista ad un’emittente locale, la religiosa ha detto di aver rinnovato il ‘sì’ a Cristo, ma con più consapevolezza. Quindi è passata ad un amore ancora più profondo. Ecco la foto che la mostra all’interno del convento delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia: