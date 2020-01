Uomini e Donne, Daniele Dal Moro si confessa: “Cerco una donna buona e voglio stabilità”

In queste settimane si è parlato molto del nuovo tronista di Uomini e Donne, Daniele Dal Moro. Ad onor del vero non sono state ancora mandate in onde le prime puntate che lo vedono come protagonista, ma sono già state registrate.

Le polemiche sulle sue scelte, inevitabilmente, si sprecano sui social. C’è stata una lunga scia di discussioni sul ruolo che avrebbe potuto avere l’ex fiamma e protagonista del Grande Fratello Nip Martina Nasoni.

Quest’ultima aveva fatto immaginare che ci fosse stata la possibilità che occupasse lei quel posto. Per fugare ogni dubbio è stata proprio Martina ad intervenire come sempre tramite il suo profilo social. Daniele Dal Moro in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne ha raccontato cosa l’ha spinto a fare questa esperienza e soprattutto cosa cerca dalle sue corteggiatrici.

Il trono per Martina Nasoni

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Nip. All’inizio dell’avventura televisiva i due sembravano aver trovato il giusto feeling, smarrito con il passare dei giorni. Sono seguite settimane turbolente con molte discussioni. Tanto che Daniele in alcune circostanze ha preferito rimanere lontano da Martina Nasoni passando del tempo con altri concorrenti del reality.

Tutto questo ha esposto Martina Nasoni a una montagna di critiche, sia all’interno che all’esterno della casa. In particolare in molti hanno accusato il giovane di non essere realmente interessato alla ragazza ma di rimanere al suo fianco per arrivare fino all’ultimo atto del programma. Una volta usciti i due hanno continuato la loro frequentazione ma purtroppo, a distanza di poche settimane, i due hanno preso strade diverse.

La ragazza dal cuore di latta è intervenuta in diverse occasioni sul fatto che sia proprio Daniele a sedere sul trono. C’è chi ha pensato che il suo atteggiamento fosse legato al fatto che quel posto fosse stato riservato a lei. Sulla vicenda è intervenuta proprio Martina che ha chiarito che non è così. Quindi nessuna diatriba, almeno per il trono, tra l’ex protagonista del Grande Fratello Nip e il nuovo tronista.

Le rivelazioni di Daniele Dal Moro

Come detto in precedenza, Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. Proprio al magazine del dating show ha spiegato cosa l’ha spinto ad imbarcarsi in questa avventura televisiva. Dopo un lungo periodo da single è alla ricerca dell’amore. Spera proprio che questa esperienza lo possa aiutare.

Per quanto concerne le sue aspettative, Daniele Dal Moro è alla ricerca di una donna sensibile, buona, dolce e soprattutto è alla ricerca della stabilità. Non solo una bella ragazza, quindi, ma di una persona con la quale possa costruire qualcosa di solido e duraturo per mettere le basi solide per un futuro insieme.