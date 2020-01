Beautiful anticipazioni 19-25 gennaio: Reese teme per sua figlia Zoe

Interessanti le puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 gennaio 2020. Steffy ha visto la piccola Phoebe e se ne è innamorata, dicendo di sentire per lei un forte istinto materno.

Hope continua a soffrire non riuscendo a superare il lutto di Beth, nonostante Liam le stia accanto giorno e notte. L’unica cosa che sembra darle conforto è la foto della sua piccola, un’ecografia che stringe a sé continuamente. Come procederanno le vicende della soap nelle puntate della prossima settimana?

Anticipazioni Beautiful dal 19 al 25 gennaio: la gioia di Steffy

Nelle puntate della soap punta di diamante in onda su Canale 5, Reese e Flo continueranno a discutere. I due avranno idee diverse in merito al baby swap, ma ormai non possono più tornare indietro. Il medico dirà alla donna di essere stato costretto ad agire in quel modo per salvare sua figlia. Nel frattempo, Hope non ascolterà i consigli di Liam, continuando a crogiolarsi nel suo dolore. Il giovane Spencer inizierà a preoccuparsi del fatto che sua moglie non si riprenda.

Nelle puntate settimanali di Beautiful inoltre, Reese dirà a Zoe che non manca molto prima che abbia risolto i suoi problemi economici. L’ultimo passo è ricevere la somma che Taylor e Steffy gli hanno promesso per adottare la piccola Phoebe. Nonostante ciò, il medico non sarà ancora del tutto sicuro che Zoe sia al sicuro.

Liam vuole aiutare Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful Liam, confuso per l’imminente adozione, si sfoga con Wyatt. Nonostante ciò, deciderà di ascoltare Steffy e si recherà a casa sua per vedere la piccola. Non sapendo che sia in realtà Beth, Liam ne rimarrà incantato. Taylor sborserà un anticipo di 50.000 a Reese, ma i suoi debitori pretenderanno l’intera cifra. Per tale ragione, il medico sarà preoccupato che gli strozzini possano prendersela con Zoe.

Infine, nelle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 19 al 25 gennaio, vedremo Steffy sempre più felice per la nuova arrivata. Hope ne sarà gelosa e perderà le staffe quando vedrà Liam così vicino alla ex moglie.

Reese riuscirà appena in tempo a fermare un pericoloso criminale che ha raggiunto sua figlia sul palcoscenico, deciso a farle del male. Il dottore gli consegnerà la cifra pattuita e lo convincerà ad andarsene. Zoe sarà davvero al sicuro?