Oroscopo Paolo Fox del 18 gennaio: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 18 gennaio annuncia novità davvero interessanti, che potrebbero far piacere ad alcuni segni zodiacali. I nativi dei Gemelli devono evitare polemiche, mentre le persone dell’Acquario dovrebbero staccare la spina. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox del 18 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Le ultime due giornate sono state davvero pesanti, ma in questo fine settimana potete recuperare tranquillamente. Probabilmente a causa della vostra schiettezza, nei giorni scorsi ci sono state delle tensioni che ora dovete cercare di eliminare. Comunque, alla fine riuscirete a vincere anche nelle discussioni più clamorose.

Toro – Questo potrebbe essere un weekend più pesante del solito, visto che la Luna non vi è amica. Dovete stare attenti a qualche problema stagionale, che si può presentare all’improvviso. Si consiglio di non strafare nelle prossime due giornate.

Gemelli – Siete amanti della comunicazione ma in questa giornata siete poco propensi al dialogo. Tuttavia, non c’è niente di grave ma sembra che non abbiate la possibilità di esprimervi come vorreste. L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di evitare polemiche che potrebbero essere difficili da gestire.

Previsioni astrologiche di sabato 18 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – Avete una grande voglia di liberarvi di emozioni negative e avete anche il supporto delle stelle nei prossimi mesi. Quindi, se avete delle perplessità dovete aspettare tra aprile e giugno per vedere delle soluzioni adeguate. Al momento, godetevi questo weekend che potrebbe ricucire uno strappo d’amore.

Leone – Sabato e domenica sono due giornate da prendere con le pinze. Siete un segno che si arrabbia facilmente. Per voi è molto difficile mantenere la calma, quando avete attorno a voi persone che non vi ascoltano.

Vergine – Weekend pieno di vitalità. Questo è un elemento di forza per voi che avete sempre bisogno di vedere concretamente il futuro. Di solito amate stare con i piedi per terra e vedere solo ciò che credete. In amore non si può esser sempre razionali e al momento potreste avercela con una persona troppa confusionaria.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete circondati da persone che non ve la raccontano giusta. Il vostro è un segno che rimane più influenzato dalle decisioni degli altri. Anche se siete consapevoli della vostra capacità di andare avanti da soli, avete paura di commettere grossi errori.

Scorpione – In questo periodo avete grandi capacità critiche e vi trovate in una condizione di forte fermento. Il fatto che vogliate mettere le cose in chiaro, sia in amore e sia nelle amicizie, comporta una sorte di discussione animata. Magari siete stanchi e nervosi per ciò che vi è successo a dicembre.

Sagittario – Questo weekend è dalla vostra parte. Con Marte favorevole potete pensare soprattutto al lavoro. Di amore non se ne parla perché è un argomento che non vi interessa molto. Per ora, è più importante mettere a posto le vicende professionali e pratiche piuttosto che pensare all’amore.

L’oroscopo di Paolo Fox del 18 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questo è un periodo di riflessione ma anche di grandi successi. Questa giornata di sabato è particolarmente interessante, soprattutto per coloro che conoscono i nativi del Toro o dei Pesci. Il 2020 è un anno che trasforma le situazioni critiche in qualcosa di positivo.

Acquario – In questo weekend vi sentite un po’ sotto pressione e forse un po’ agitati. Magari non siete riusciti a portare a termine alcune consegne. Sarebbe il caso di staccare la spina e di fare solo lo stretto necessario, senza calcare troppo la mano.

Pesci – In questo weekend vi sentite più energici. Marte dissonante vi rende un po’ nervosi ma dovete trasformare quella rabbia che sentite dentro voi in qualcosa di positivo. Ce la farete!