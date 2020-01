‘Ho tanta paura…’: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin dopo l’incidente il dramma di Michele Bravi [FOTO]

Michele Bravi ospite a Verissimo

Oggi pomeriggio subito dopo Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo il rotocalco condotto da Silvia Toffanin. Fra i vari ospiti, la padrona di casa intervisterà Michele Bravi, che tempo fa ha vissuto un vero e proprio trauma per una triste vicenda che lo ha coinvolto.

Il noto cantante nato a X Factor, ha dovuto fare un percorso terapeutico per cercare di affrontare la vicenda in modo migliore dopo il terribile incidente stradale. Ricordiamo che il prossimo 23 gennaio ci sarà la prima udienza del processo. (Continua dopo la foto)

Il racconto del cantante

Intervistato da Silvia Toffanin, Michele Bravi a Verissimo ha parlato di come ha elaborato il dolore dopo il tragico fatto di cronaca che lo ha coinvolto. Visibilmente emozionato, il cantante ha detto che era completamente isolato in sé stesso, come se non avesse nessuno al fianco.

Per fortuna ha avuto un angelo che lo ha aiutato molto. Ora, però non fa più parte della sua vita perché si è trasferito lontano dall’Italia. Una persona che pian piano lo ha tirato fuori da quell’incubo portandolo alla realtà. Poi ha parlato anche del percorso terapeutico fatto in un periodo complicato della sua esistenza.

Una terapia che gli ha dato la possibilità di sentire e parlare di nuovo. Ascoltando un celebre brano di Lady Gaga, ‘Always remember us this way’, Michele è stato in grado di uscire dal tunnel.

Michele Bravi e la paura per il processo

Prima di concludere l’intervista a Verissimo, la padrona di casa ha chiesto a Michele Bravi qual’è la sua paura per la prima udienza del processo che si terrà la prossima settimana. A quel punto il cantante ha detto di avere molto timore soprattutto perché ancora non si sente i piedi piantati nella realtà.

Prima di salutare il pubblico è la conduttrice, l’ex di X Factor ha affermato che sta attraversando un periodo molto complesso e la sua unica speranza è che tutti possano trovare uno spazio dentro di sé in questa tragica vicenda.