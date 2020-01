Valentina Autiero prima del ritocchino e del trono over: la dama è irriconoscibile

Valentina Autieri del trono over di Uomini e Donne continua ad essere al centro dell’attenzione. La dama romana in questo ultimo periodo è stata più volte al centro dello studio per parlare delle sue conoscenze, tutte però, finita piuttosto male. (Continua dopo la foto)

Nell’arco di questi mesi ha infatti conosciuto l’aitante Simone, il quale ha poi preferito intraprendere una frequentazione con Valentina, e successivamente con Eric, ultimo arrivato nel parterre maschile.

Ma nemmeno con quest’ultimo si è palesata una rosea prospettiva: l’uomo, infatti, dopo essere uscito con lei svariate volte, ha preferito mettere la parola fine al legame, adducendo come motivazione la mancanza di passione. Non sarebbe scoccata per lui, insomma, la tanto sperata scintilla.

Le lacrime di Valentina Autiero per Erik

Una conoscenza iniziata con una notevole asimmetria, considerato che la 40enne era ben disposta ad approfondire la relazione con lui e che, dinanzi alla sua volontà di chiudere con lei ha versato fiumi di lacrime lasciandosi andare ad un amaro sfogo che ha visto anche la padrona di casa Maria De Filippi scendere in campo per consolarla.

La trasformazione della dama del trono over

Valentina Autiero può essere considerata un volto storico della trasmissione di Uomini e Donne. Una dama che si è subito contraddistinta per il suo carattere fumantino, il suo non essere senza peli sulla lingua e per la sua indubbia bellezza.

Negli anni, però, è molto cambiata. Recentemente, in una delle ultime puntate andate in onda, ha ammesso di essere ricorsa a piccoli interventi per migliorare l’estetica delle sue labbra: punturine di botox.

La confessione è stata fatta in un momento di scontro con Aurora. In effetti, scorrendo sul suo profilo Instagram, è possibile reperire delle foto di qualche anno fa in cui appare visibilmente diversa, ma pur sempre molto bella. (Continua dopo la foto)

Valentina Autiero che lavoro fa

Valentina lavora come responsabile commerciale in un centro estetico. Ha una passione grande: il bodybuilding. Si allena infatti con costanza ed ha anche concorso ad alcune gare portando a casa ottimi risultati.