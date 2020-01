Un posto al sole spoiler 20 gennaio 2020: Otello lascia Palazzo Palladini

Gli spoiler di Un posto al sole del giorno lunedì 20 gennaio riportano delle importanti rivelazioni. Archiviato il weekend di riposo, la soap opera partenopea tornerà nuovamente in tv con nuovi colpi di scena.

Ne vedremo delle belle con Otello che lascerà Palazzo Palladini sorprendendo un po’ tutti. Marcello sparirà e Giulia sarà molto preoccupata. La Poggi crederà di averlo offeso con il suo gesto. Infine, in UPAS si parlerà anche di Marina la quale si confiderà con Roberto Ferri.

Anticipazioni Un posto al sole, trama del 20 gennaio

Fabrizio, dopo essersi duramente confrontato con suo zio Sebastiano, cercherà di dimostrare a Marina che prova qualcosa si serio per lei. La Giordano, in un profondo stato di crisi, sarà fin troppo preoccupata per i Cantieri. Vedendo la donna versare in quello stato, Roberto entrerà subito in azione e le chiederà cosa sia accaduto. L’intervento del Ferri riuscirà a rincuorare Marina?

Intanto, Marcello non si farà più sentire e Giulia comincerà a credere di essersi comportata molto male nei suoi confronti. La Poggi si confiderà con Ornella e le chiederà se con il suo intervento ha offeso Marcello. Che si tratti di una truffa d’amore?

Nella prossima puntata di Un posto al sole vedremo Otello andarsene da Palazzo Palladini per cercare rifugio altrove. La situazione richiederà l’intervento di Rossella e Silvia. Le due donne decideranno di fare qualcosa per ripianare la tensione tra l’ex vigile e Teresa.

Spoiler Un posto al sole, Serena farà un incontro choc a Berlino

Gli spoiler della soap opera partenopea rivelano che sarà una settimana avvincente. Vedremo Fabrizio Rosato rompere gli indugi e prendere una spiazzante decisione. La situazione di Bianca continuerà a generare litigi all’interno della sua famiglia. Ad un certo punto, però, Angela incomincerà a comprendere come stanno veramente le cose.

Arianna, invece, riceverà una chiamata da Londra che la getterà in uno stato di profonda nostalgia. La donna sentirà la mancanza del suo partner Andrea. A riscuoterla ci penserà il nuovo arrivato, Samuel. Infine, prossimamente si parlerà di Filippo il quale attenderà con ansia il rientro di sua moglie Serena. Quest’ultima, a Berlino, incontrerà una persona particolare. Di chi si tratterà?