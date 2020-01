’13 chemio in 5 giorni, sto vincendo la battaglia…’: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Sinisa Mihajlovic [FOTO]

Sinisa Mihajolovic ospite a Verissimo

Il contenitore Verissimo torna oggi pomeriggio alle 16 dopo il talent show Amici di Maria De Filippi. Silvia Toffanin si troverà ad intervistate alcuni personaggi dello spettacolo ma anche dello sport. E a proposito di questo, in studio a Cologno Monzese ci sarà l’allenatore del Bologna calcio Sinisa Mihajolovic.

L’ex calciatore sta attraversando un periodo molto particolare, infatti ha scoperto di avere la leucemia e si è sottoposto al trapianto di midollo osseo. Essendo registrata, sappiamo in anticipo cosa ha svelato l’uomo alla padrona di casa del programma del sabato pomeriggio di Canale 5.

Il post di Verissimo per l’intervista a Mihajolovic

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Sinisa Mihajolovic ha detto che sta attraversando una dura battaglia. Il tu per tu con l’allenatore del Bologna calcio è stato annunciato con un post sul profilo Instagram del programma di Canale 5. Una foto che mostra lo sportivo al fianco della compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Un evento molto atteso perché la storia che racconterà l’ex giocatore si trasformerà in un messaggio emozionante per tutti coloro che come lui sono stati colpito dalla leucemia, un tumore del sangue. (Continua dopo il post)

Sinisa Mihajolovic: la sorpresa di Ibrahimovic è il racconto della leucemia

Il nuovo giocatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic non è stato ingaggiato dal Bologna di Mihajlovic, ma ha voluto mandare un messaggio speciale a quest’ultimo. Attraverso i microfoni di Verissimo, lo svedese gli ha detto che sono tutti felici che è tornato in panchina ad allenare.

Il rossonero sa che è il più forte di tutti e ora lo aspettano in campo. Ovviamente lo ha invitato a non creargli troppe difficoltà quando giocherà contro la tua squadra emiliana. A quel punto Sinisa Mihajlovic ha detto che Ibra è come un fratello. Poi alla padrona di casa ha parlato della battaglia che sta combattendo contro la leucemia che l’ha colpito la scorsa estate.

Ha spiegato che in cinque giorni si è sottoposto a tredici sedute di chemioterapia dando un bel colpo al tumore. Sono passati più di 70 giorni dal trapianto di midollo osseo e sta bene, ma ne devono trascorrere almeno 100 per non incorrere a un rigetto.