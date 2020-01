Grande Fratello Vip 4, Andrea Denver attacca Elisa De Panicis: “Non si è comportata bene”

Il Grande Fratello Vip 4 sta entrando piano piano nel vivo e stanno venendo fuori i caratteri dei protagonisti. Le dinamiche del gioco stanno diventando sempre più evidenti e le simpatie, così come le antipatie, vengono a galla.

Si è parlato molto della presunta relazione tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis. Tra smentite e parziali conferme è venuto fuori che tra i due ci sia stato del tenero prima dell’ingrasso nella casa più spiata d’Italia.

Stando al racconto della modella i due si sarebbero visti diverse volte negli Stati Uniti dove entrambi vivono per lunghi periodi dell’anno a causa del loro lavoro. Se Andrea ha sempre chiarito che nonostante l’intimità creata non ci sia null’altro che un’amicizia, per Elisa le cose sembrano essere leggermente diverse. Nonostante qualche remora la bella concorrente del Grande Fratello ha ammesso che per lei non si tratta di un amico.

La relazione tra Elisa De Panicis e Andrea Denver

Come detto in precedenza, nonostante qualche remora i due hanno confermato che tra di loro ci sia stato del tenero. Inizialmente si sono frequentati a Miami, dove lui vive e lei si era recata per lavoro. A seguire ci sarebbero stati diversi incontri sia a Los Angeles che a Milano. Hanno raccontato di aver raggiunto una certa complicità. Nonostante Andrea Denver ha chiarito che dal suo punto di vista Elisa De Panicis è solo un’amica.

Questo ha molto infastidito la concorrente che si è sentita presa in giro. Durante la settimana, infatti, ha raccontato il suo stato di malessere in un lungo e duro sfogo con Paola Di Benedetto.

Nella scorsa puntata, poi, si è andato decisamente oltre con la ragazza che ha accusato il modello di essere falso, di aver pianificato una strategia che prevedeva il loro riavvicinamento e conseguente fidanzamento.

La strategia, smentita seccamente da Denver, prevedeva inoltre che lui si avvicinasse a Rita Rusic e che diventasse amico di Ivan Gonzalez. Comprensibilmente questo atteggiamento ha provocato la reazione accesa di Andrea che ha rispedito al mittente ogni tipo di accusa. Il modello, infatti, ha definito l’ex fiamma una bugiarda.

L’attacco di Andrea Denver

Inevitabilmente nel corso dei giorni si è parlato di quanto accaduto tra i due. Andrea Denver chiacchierando con alcuni suoi compagni di viaggio, tra cui Antonio Zequila e Michele Cucuzza, ha attaccato duramente Elisa De Panicis. Il riferimento, ovviamente, è stato a quanto detto durante la diretta.

Andrea Denver ha definito la bella modella come una bugiarda. Secondo quest’ultimo, inoltre, lei non si sarebbe comportata per niente bene nei suoi confronti. Le idee di Andrea Denver ha trovato l’approvazione dei compagni di viaggio che hanno rincarato la dose sottolineando che non le hanno visto fare nulla all’interno della casa.