Scovate 17 applicazioni che scaricano lo smartphone e non solo

Ben 17 applicazioni sono state appena smascherate: mostrano banner pubblicitari di continuo e scaricano la batteria del nostro device. Vi sembrano poche 17? Eppure basta fare un giro nello store del nostro smartphone per accorgerci che le app disponibili per il download sono davvero tantissime.

Ma siamo davvero sicuri che siano tutte utili e che, soprattutto, non mettano in pericolo i nostri dati ed il funzionamento del nostro smartphone? La risposta è no, non possiamo avere questa certezza. E queste 17 app ne sono la prova!

Cosa comporta installare una delle applicazioni segnalate

In base a quanto emerso, allo stato attuale, aver installato una delle 17 applicazioni segnalate da Bitdefender non comporta gravi pericoli. Si tratterebbe semplicemente, se così possiamo dire, della comparsa di fastidiosi annunci pubblicitari ad intervalli regolari. E a quanto pare, anche volersi sbarazzare di queste app è problematico.

Ma andiamo con ordine. Ciascuna app aspetta 4 ore dal momento in cui è stata installata per iniziare a bombardare gli utenti di banner pubblicitari. E dopo 48 ore, conscie della possibile rimozione, eliminano la propria icona dalla lista di applicazioni installate e diventano praticamente difficilissime da disinstallare.

Google, a seguito della segnalazione, ha rimosso già diverse di queste applicazioni dal proprio store. L’obiettivo è, in questo caso, evitare che utenti ignari della segnalazione le installino e si ritrovino, poi, nell’impossibilità di liberarsi da tanta pubblicità indesiderata.

Attualmente le 17 applicazioni in questione non vengono considerate malware dato che, sotto il profilo tecnico, non fanno che mostrare banner pubblicitari. Pare, però, che la loro continua esecuzione provochi un vero e proprio collasso della batteria degli smartphone che subiscono, così, un notevole calo in termini di autonomia.

Non è detto, poi, che nell’immediato futuro all’interno delle app incriminate siano inserite nuove funzionalità che le rendano davvero nocive e pericolose. Se siamo ancora in tempo, e se riusciamo a farlo, dunque, è meglio armarsi di pazienza e disinstallarle dal nostro device.

Elenco completo delle 17 app dannose

Questo è l’elenco delle app segnalate da Bitdefender.

Car Racing 2019 di Racing 3D Game

4K Wallpaper di Ames Co.Ltd

Backgrounds 4K HD di wixi

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro di Ames Co.Ltd

File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer di Ames Co.Ltd

VMOWO City: Speed Racing 3D di WMOWO

Barcode Scanner di redads

Screen Stream Mirriring di Amanote

QR Code – Scan & Read a Barcode di Mob Net

Period tracker – Cycle Ovulation Women’s di Ames Co.Ltd

QR & Barcod3e Scan Reader di Amanozi

Wallpapers 4K, Backgrounds HD di Amanozi

Transfer Data Smart di Amanote

Explorer File manager di Amanozi

Today Weather Radar di Amanote

Mobnet.io: Big Fish Frenzy di Mob Net

Clock LED di Maint.

Detto questo, il consiglio è quello di stare alla larga, almeno per il momento, da queste applicazioni dannose.