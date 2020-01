Juan Luis si scaglia contro Maria: Ecco perché mi ha cacciato. Un rapporto segreto tra i due

Juan Luis non si rassegna al fatto di aver lasciato Uomini e Donne? Sembrerebbe proprio di si. A distanza di settimane, l’ex cavaliere prova ancora qualche piccolo rancore.

A dimostrare il suo stato d’animo è un messaggio pubblicato direttamente sul suo profilo personale. Ciano ha lanciato una vera e propria frecciatina a Maria De Filippi e a tutti i suoi collaboratori. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Juan Luis lascia il parterre di Uomini e Donne

Sembrerebbe proprio che l’ex cavaliere di Gemma Galgani non voglia rassegnarsi al suo posto all’interno del parterre. Infatti, pare che Juan Luis non sia affatto d’accordo con la decisione presa da Maria. Come ben ricordano gli appassionati, la De Filippi lo ha invitato ad abbandonare gli studi dopo che Gemma si è rifiutata di portare avanti la conoscenza.

Ciano, nello stesso tempo aveva espresso il desiderio di frequentare un’altra dama ma quest’ultima non ha voluto. La decisione rimane a Uomini e Donne ha fatto storcere il naso a Gianni Sperti che ancora una volta ha sottolineato il fatto che fosse interessato alle telecamere e non a trovare l’anima gemella.

La frecciatina sui social a Maria De Filippi

Maria De Filippi dopo aver ascoltato il rifiuto sia di Gemma che dell’altra dama nei confronti di Juan Luis ha concluso la discussione chiedendogli di uscire. Ovviamente la conduttrice non si aspettava una reazione esagerata dopo giorni. Proprio poche ore fa, l’ex cavaliere ha caricato una foto sul suo profilo Instagram, dedicata al programma e al contesto di Uomini e Donne. (Continua dopo il post)

Tali parole confermerebbero proprio che Juan Luis non abbia accettato il modo in cui è stato trattato nello studio di Canale 5, anche se in tanti ritengono che se lo meritasse. L’ex corteggiatore di Gemma è rimasto molto male anche dal modo in cui Maria non gli ha permesso di restare come spesso fa con altre persone, come ad esempio è successo con Juan Pierre. Chissà se la moglie di Maurizio Costanzo nei prossimi giorni risponderà alle accuse…