Luigi Mario Favoloso: il mistero della presunta amante Serena

Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric, risulta scomparso dallo scorso 29 dicembre. Quel giorno, il giovane imprenditore agricolo è uscito dalla sua casa a Torre del Greco per non far più ritorno. Nessun familiare, nessun amico e nessun’altra persona vicina a Luigi (Nina compresa) lo ha più visto. Questo inquietante silenzio è stato rotto alcuni giorni fa dallo stesso diretto interessato.

Luigi ha infatti chiamato al telefono Barbara D’Urso informandole che si troverebbe all’estero per non meglio specificati “gravi motivi”. Nel corso della telefonata, Favoloso ha voluto chiarire come le accuse di Nina Moric (che ha dipinto il compagno come un violento) sono parole prive di fondamento.

Luigi Mario Favoloso: le dichiarazioni di Nina Moric

Nina Moric, compagna di Luigi Mario Favoloso, ha riferito che negli ultimi anni Luigi Mario Favoloso avrebbe utilizzato nei suoi confronti violenza sia fisica che psicologica. L’uomo si sarebbe sfogato verso di lei in maniera molto aggressiva, un trattamento simile (sempre da parte di Favoloso) lo avrebbe ricevuto anche il figlio della Moric, Carlos.

Secondo quanto affermato da un amico, quanto accaduto avrebbe suscitato l’ira di Fabrizio Corona che, come si legge da Il Sussidiario, potrebbe avere accusato Nina di essere stata troppo incauta. Fabrizio ha sempre descritto Carlos come un ragazzo dall’animo sensibile e fragile, ancora sconvolto dalle vicende giudiziarie degli ultimi anni, che hanno visto protagonista l’ex re dei paparazzi.

Il debutto di Serena

Nel mistero riguardante Luigi Mario Favoloso è entrata in gioco anche una misteriosa ragazza di nome Serena. Quest’ultima, intervistata da Barbara D’Urso, ha parlato di una passata relazione tra lei e Luigi.

Quest’ultimo, dunque, avrebbe preso in giro Nina Moric, facendole credere di essere l’unica donna della sua vita. Serena ha dichiarato di aver conosciuto Favoloso su Facebook tra i mesi di ottobre e novembre 2018. I due si sarebbero incontrati per la prima volta in un appartamento di Milano, dove la ragazza si era stabilita assieme ad un’amica.

La presunta amante di Favoloso si è difesa affermando di non essere stata al corrente della relazione tra il 32enne e Nina Moric. Strano però, dato che la cosa era nota in tutta Italia grazie alla partecipazione dell’imprenditore agricolo al Grande Fratello Vip!