Cecilia Rodriguez, in che rapporti è con Francesco Monte? Parla lei

Cecilia Rodriguez svela in quali rapporti è rimasta con gli ex, compreso Francesco Monte scaricato durante l’esperienza al Grande Fratello Vip 4

Reclamava maggiore spazio in televisione. Eccola accontentata. Da mercoledì 22 gennaio Cecilia Rodriguez condurrà Ex On the Beach su MTV. Ma non sarà sola. Difatti, per questa nuova esperienza la affiancherà il fidanzato Ignazio Moser.

Scoccata la scintilla dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2, gli innamorati condivideranno anche lo show basato, come lascia presagire il nome, su ex innamorati, costretti ad abitare sotto lo stesso tetto. E a proposito di ex, Cechu svela fra le pagine della rivista Mio se sente ancora gli ex fidanzati. Tra questi il più celebre è Francesco Monte, scaricato proprio durante il reality Mediaset.

Un taglio netto

Oggi anche Francesco è felicemente fidanzato con Isabella De Candia, conosciuta dopo aver frequentato per poco tempo Giulia Salemi (anche se sulle tempistiche circolano versioni contraddittorie…).

In quali rapporti ci è rimasta Cecilia Rodriguez? Senza peli sulla lingua, la cognata di Stefano de Martino torna a parlare dopo parecchio tempo del tronista di Uomini e Donne. L’amicizia con è un ex – spiega – è fuori discussione: se una storia è finita, è finita. Non è il tipo di donna in grado di mantenere dei legami, sebbene solamente di facciata.

La 29enne è tuttora in contatto solamente con il suo primo fidanzato. Aveva 14 anni quando, in Argentina, c’è stata insieme. Dunque, nel momento di tornare in Sud America, se lo incontra per strada lo saluta. Nient’altro. Insomma, Cecilia Rodriguez e Monte hanno tagliato totalmente i ponti. Guarda caso, la Rodriguez ha abbandonato l’agenzia di spettacolo dell’ex cognato, Stefano Monte.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il sogno dei figli e di un matrimonio

Il passato evidentemente poco importa a Cecilia, piuttosto orientata su quel che il futuro le avrà da offrire. Recentemente ha passato una lunga vacanza in Sud America assieme ad Ignazio, occasione per presentargli i familiari che ancora vivono in Argentina.

Tutti desiderano vederli uniti in matrimonio e metter su famiglia. Di certo loro stessi lo desiderano – confida Cechu – ma occorre aspettare il momento propizio. Non appena verrà lo dichiareranno.