Diana Del Bufalo, flirt con Cristiano Caccamo? Lei sbotta

Diana Del Bufalo, rumor su un flirt tra lei e Cristiano Caccamo: interviene l’ex allieva di Amici

Finita una storia, ne comincia un’altra. Fra le pagine dell’ultimo numero in edicola, il settimanale Chi annunciava la nuova relazione per Diana Del Bufalo, consolatasi, dopo la rottura con Paolo Ruffini, tra le braccia di Cristiano Caccamo. Ma stanno veramente così le cose? Davvero dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è innamorata? A quanto pare no.

Sulla vicenda interviene la stessa Diana attraverso una story di Instagram. Secca la frase, che evita di lasciare spazio a qualsiasi fraintendimento: apparentemente seccata dal rumor fuoriuscito, invita i follower a non ascoltare queste stupidaggini. Insomma, nonostante i fan della simpatica attrice auspicassero di vederla già felice, lei è attualmente single.

Ci sono stati tradimenti?

Sulla fine della love story tra Diana Del Bufalo e Ruffini ne parlano continuamente. Ci sono stati dei tradimenti? Una misteriosa tatuatrice romana ha pubblicato delle foto che incastrerebbero il conduttore de La Pupa e il Secchione e viceversa.

Una risposta dal diretto interessato è forse sopraggiunta, in un messaggio recentemente scritto sui social, dove chiede se la gente non si per caso annoiata di essere cattiva. È proprio un momento in cui esserlo risulta estremamente facile.

Per quanto riguarda Diana Del Bufalo, il gossip l’aveva prima accostata ad Edoardo, fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi, poi lo spiffero sopra riportato relativo a Cristiano Caccamo. Tuttavia solo boutade. Del resto, finita in malo modo la precedente esperienza sentimentale, probabilmente Diana ha bisogno di smaltire le scorie accumulate.

Diana Del Bufalo: una principessa per Paolo Ruffini

Attendiamo fiduciosi la prima intervista post-Ruffini della Del Bufalo, finora sempre rimandata. È facile che debba rimettere insieme i cocci, specie in relazioni tanto importanti. Anziché lasciarsi guidare dall’istinto, preferisce ritrovare la pace e, a quel punto, potrà magari rilasciare delle dichiarazioni.

Finora conosciamo, in sostanza, esclusivamente la versione di Paolo, ospitato da Silvia Toffanin da Verissimo. Il comico toscano, apparso piuttosto imbarazzato, ha definito l’ex compagna una principessa e, su volontà comune, intende proteggere gelosamente i dettagli più privati inerenti a ciò che è stato.