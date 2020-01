Eleonora Daniele in dolce attesa: le prime foto del pancione [FOTO]

Eleonora Daniele, scatti rubati del pancione: in estate nascerà la primogenita

Eleonora Daniele è una delle conduttrici di Rai Uno maggiormente in vista. Ogni mattina sbarca nelle case dei telespettatori con Storie Italiane, format apprezzato così come la stessa bionda ex concorrente del Grande Fratello. Da parecchi anni lavora ormai per il servizio e oggi è una professionista fatta e finita. Presto però anche il desiderio di mettere su famiglia verrà coronato.

In diretta tv a Storie Italiane, durante la puntata trasmessa lo scorso 7 gennaio, Eleonora Daniele ha fatto il lieto annuncio, senza trattenere la commozione, e svelato quale nome daranno alla piccola.

Emozione immensa

Durante i saluti finali Eleonora ha dato la bella notizia, è una bambina e si chiamerà Carlotta. Desiderava condividere insieme a tutto il suo pubblico questa grandissima emozione. Per lei, un grande desiderio sta diventando realtà.

Chi la segue da tempo ricorderà probabilmente un’uscita pubblica di due anni fa, quando ammise di sentire molto forte il desiderio di maternità. Il nome Carlotta è stato scelto da Eleonora Daniele in omaggio alla nonna.

Raggiunta l’affermazione professionale, la presentatrice ha dunque scelto di concentrarsi pure su sé stessa e sulla famiglia. Il 14 settembre 2019 si è unita in matrimonio a Giulio Tassoni, dopo ben 16 anni di vita spesa assieme.

All’evento hanno partecipato diversi personaggi famosi quali Simona Ventura, Elena Santarelli, Maria Grazia Cucinotta, Beppe Convertini, Emanuela Folliero e Samantha De Grenet.

Eleonora Daniele: forme evidenti

Il coming out della Daniele era praticamente inevitabile. Nell’ultimo numero del magazine Chi la vediamo sfoggiare il pancione. I paparazzi hanno rubato gli scatti della 43enne in abiti casual, prima all’interno di un negozio prémaman a Roma e poi al mercato per la spesa. Le forme sono una prova lampante: la primogenita di Daniela e del marito Giulio Tassoni, imprenditore del settore cosmetico, nascerà la prossima estate.

Curiosamente, proprio durante la puntata del Grande Fratello Vip mandata in onda mercoledì 15 gennaio, Adriana Volpe, storico volto Rai, ha raccontato quanto sia stato difficile avere un figlio, dato il tipico contratto che da Viale Mazzini chiedono di sottoscrivere.