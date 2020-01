Anna Tatangelo bomba sexy in palestra: lato A e B in bella mostra

Anna Tatangelo, forma fisica da 10 e lode: in palestra la cantante provoca

Essere una donna non vuol dire riempire solo una minigonna. Così cantava Anna Tatangelo in un celebre brano pubblicato quasi 14 anni fa, il 3 marzo 2006. Prodotto da Gigi d’Alessio e Adriano Pennino, il pezzo, in gara a quel Festival di Sanremo, rimane tuttora il maggior successo nella longeva carriera della cantante di Sora.

Perché ve lo diciamo? Perché riflette ottimamente lo spirito con cui la Tatangelo approccia la vita. Forte, energica e sempre impegnata in nuove sfide, esemplifica i valori chiave della donna moderna. Grazie alle evidenti qualità canore, si è saputa sdoganare da scomode etichette, che rischiavano di limitarne le potenzialità artistiche.

Da stropicciarsi gli occhi

Tuttavia, l’occhio vuol sempre la sua parte. Anna Tatangelo lo sa bene, per questo posta abitualmente foto e video provocanti in rete, facendo felici i numerosi follower. Un motivo in più per seguirla lo ha offerto proprio nelle ultime ore, quando ha caricato sulla sua pagina di Instagram delle Stories molto sensuali.

Location prescelta la palestra, ambiente frequentato spesso e volentieri da Anna: chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire, giusto? E infatti gli allenamenti rientrano nel suo caso all’ordine del giorno, altrimenti mica avrebbe un fisico tanto spaziale! Quel fisico eccellentemente immortalato dalle recenti immagini condivise insieme ai seguaci.

Anna Tatangelo: la perfezione fatta donna

I capi indossati mettono in evidenzia le grazie della Tatangelo. A cominciare dal top, che lascia intravedere buona parte del seno e, poi, il paio di leggins portato dà ampio risalto al lato B, scolpito come nella roccia.

Chissà quale sarà stata la reazione delle persone presenti! Se i maschi erano distratti, chi li può biasimare? L’outfit fa salire la temperatura, pure in rete. Nelle storie del popolare social fotografico, Anna Tatangelo rivela lo spirito di giornata: le scoccia, esegue le sedute malgrado sia poco in vena.

È l’occasione buona di regalare sguardi ammiccanti e pose sensuali. Contro la pigrizia, si fionda nel workout, essenziale per mantenere un corpo praticamente esente da imperfezioni. Qui sotto riportiamo una delle immagini gentilmente concesse.